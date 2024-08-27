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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民調／「假帳風波」近半民眾指柯文哲責任最大　年輕小草減17.7百分點

▲▼柯文哲、陳佩琪上班。（圖／記者陳家豪攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者陳家豪攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金假帳風暴，民眾黨與柯文哲形象大幅重挫，根據《鏡新聞》今（27日）天公布最新民調。調查發現，過半民眾對柯文哲看法變壞，43.9%的民眾認為柯文哲需為帳目不清負最大責任，民眾黨政黨支持度更下滑3.7個百分點，來到14.4%；尤其「小草」主要族群20~24歲支持度跌至22.1%、大減17.7個百分點，25~29歲支持度亦跌至30.7%、減少11.7個百分點。

近期，民眾黨主席柯文哲被踢爆2024總統大選政治獻金及相關聯之公司帳目不清，民調數據發現，84.8%的民眾認為此事對柯文哲有負面影響（65.7%認為影響很大，19.1%認為有一些影響），僅8.1%的民眾認為此事對柯文哲沒有負面影響（6.1%認為不太有影響，2.0%認為完全沒有影響），7.0%的民眾沒有表態。其中民眾黨支持者亦有75.0%認為此爭議對柯文哲有負面的影響。

民調也顯示，因此爭議，55.5%過半民眾對柯文哲的看法變壞，但仍有36.5%的民眾對柯文哲的看法沒有改變，6.5%的民眾沒有表態，其中，民眾黨支持者近三成28.4%對柯文哲的看法變壞，但仍有66.0%的民眾對柯文哲看法沒有改變。

至於誰最該為帳目不清的爭議負責？43.9%的民眾認為柯文哲需要負最大的責任，17.1%的民眾認為前競選總部總幹事黃珊珊要負最大的責任，9.3%的民眾認為前競選總部財務長、柯文哲的同窗李文宗要負最大的責任，8.3%的民眾認為會計師端木正要負最大的責任，0.4%的民眾認為前競選總部發言人陳智菡要負最大的責任，3.8%的民眾認為都要負最大責任，17.2%的民眾認為沒有表態。

交叉分析顯示，民眾黨支持者當中認為最該為此事負責的人是前競選總部財務長李文宗，占支持民眾黨群眾的23.6%，其次為21.9%認為柯文哲要負最大的責任，惟二者數字差距不大。

對於假帳疑雲的各種說法，到底應該相信誰？其中有28.3%都不相信占比最高，最相信柯文哲與會計師端木正皆為17.0%，最相信前競選總部總幹事黃珊珊的說法8.7%，2.7%的民眾最相信前競選總部發言人陳智菡的說法，3.6%的民眾最相信前競選總部財務長李文宗的說法，22.8%的民眾未表態。交叉顯示42.3%民眾黨支持者最相信柯文哲的說法，遠高過於其他人選。

政黨支持度的部分，民進黨為40.0%；國民黨為21.2%；民眾黨為14.4%；其他政黨部分，時代力量4.1%、小歐盟為 1.0%。比起上個月民進黨上升2.7個百分點，國民黨上升2.6個百分點，民眾黨經歷了政治獻金帳目不清的爭議支持度下降了3.7個百分點。

交叉分析顯示，民眾黨20~24歲支持度跌至22.1%、大減17.7個百分點，25~29歲支持度亦跌至30.7%、減少11.7個百分點。

此次調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年8月24日至8月25日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話554人、手機545人，共1,099份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.96%。

調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台，經費來源：鏡電視。
 

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