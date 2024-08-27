鏡新聞民調／上任百天！　賴清德55.6%過半滿意、卓榮泰49.5%滿意

▲總統賴清德與行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

今天是總統賴清德執政100天，而《鏡新聞》今（27日）公布最新八月政經民調，就「賴清德總統與卓榮泰內閣就職百日滿意度」調查，結果顯示，賴清德獲得55.6%過半數民眾滿意、28.6%不滿意；而卓榮泰則獲得49.5%民眾滿意、30.9%民眾不滿意。

針對「賴清德就職百日滿意度」，民調顯示，有55.6%過半數的民眾表示滿意，其中16.7%非常滿意、38.9%還算滿意，另有28.6%不滿意，其中10.6%非常不滿意、18.0%不太滿意，未表態的有15.7%未表態。

▼鏡新聞八月政經民調，賴清德就職百日滿意度。（圖／鏡新聞提供，點圖放大）

針對「卓內閣施政百日滿意度」，民調顯示，有49.5%的民眾表示滿意，其中10.2%非常滿意、39.3%還算滿意，另有30.9%民眾表示不滿意，其中10.8%非常不滿意、20.1%不太滿意，未表態的有19.7%未表態。

▼鏡新聞八月政經民調，卓榮泰內閣就職百日滿意度。（圖／鏡新聞提供，點圖放大）

本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年8月24日至8月25日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話554人、手機545人，共1,099份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.96%。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。

▼鏡新聞八月政經民調，樣本組成。（圖／鏡新聞提供，點圖放大）