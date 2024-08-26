獨／囂張！新北幼兒園爆虐童遲未說明　「假說明會」擺拍送教育局交差

▲虐童案受害家長陳情。（圖／讀者提供）



記者杜冠霖／台北報導

新北私立學仕幼兒園林姓教保員涉不當體罰，要求幼生以拱橋動作支撐身體、且在下方放美工刀威脅等多項體罰情事，多達5名幼生受害。新北市府日前重罰林姓教保員60萬元，同時勒令該園停招。有受害家長向《ETtoday新聞雲》投訴，事發後教育局要求校方召開說明會，校方卻「掛羊頭賣狗肉」以畢業旅行規劃為名義召開說明會，開頭鞠躬道歉並側錄影片送教育局交差，受害幼童家長全被蒙在鼓裡且未出席，新北市府也未做查核，直到家長找議員陳情，議員於協調會中拍桌要求市府「別再幫學校講話！」整起「狸貓換太子」的離譜事件才被揭露。

新北市教育局表示，今年5月底接獲檢舉通報，當日立即到園稽查並將林姓教保員停職不得接觸幼生，經調查訪談與勘驗監視器畫面後，發現林師確有命令幼生以拱橋動作支撐身體、拿簿本等物品打幼生頭部或肢體、罰幼生長時間做空手跳繩動作等行為，明顯構成體罰的違法行為，經調查認定受害幼生共5人。

然而，該起爭議仍未落幕，受害幼童家長還原整起事件經過，他們透過監視器畫面看到，孩子在2024年5月27日當天整天都是處於被老師不當體罰的狀態，受害幼童分別在上午、下午被處罰拱橋動作（臉面向上身體往後彎姿勢），並在孩子身體下方放置「美工刀和膠帶台且刀片有伸出」，恐嚇幼童若沒好好撐著刀子就會刺到他，該名教保員甚至用膠帶台尖端刺孩子的手，讓孩子知道這個物品是會痛的。

根據監視器畫面，家長發現，處罰期間有其他助教進班、下午被受罰時，煮飯阿姨有進班坐在他受罰位置的旁邊看著孩子受罰，但都沒有制止老師的行為，且處罰過程中，教保員還有對孩子施行拉扯肢體及捏扯耳朵的傷害行為。

甚至有幼童僅是中午未去拿睡袋，就遭教保員掐住脖子，單手並把他抬起來移動到睡袋旁，家長反映，隔天一早教保員直接指責孩子說怎麼可以跟他媽媽亂說，並洗腦成都是因為他愛聊天才會被處罰。教育局透過5月22日、23日、 24日、27日監視器畫面看孩子每天都在受罰、 其他孩子也是一樣，其中有一位女童更是連續四天都被拍到被老師呼巴掌的畫面。

而在2024年8月8日教育局的裁罰報導出爐後，另名家長透露，她的孩子2018年在這間何嘉仁就讀中班時，也是受到同一位老師不當體罰，當時的管理主任與現在（2024年）為同一人，「老師在此任教超過六年，學校一直包庇縱容老師的不當行為，讓孩子繼續受害！類似的事件並不是第一次，但校方依舊可以正常運作，持續雇用該老師，且教育局並未阻止或予以處罰，令人懷疑主管機關的公正性。」

事發後，教育局要求學校招開全園家長說明會，但整整三個月，受害幼童家長多次向學校反應何時向受害班級召開說明會，都未等到回覆；直到家長與教育局確認才發現，園方利用8月5日舉行的陽明山畢業旅行郊遊說明會，在開頭鞠躬道歉、側錄後，就充當為受害班級的家長說明會，並繳交說明會紀錄給教育局說是已完成說明，更是避開受害班級。

家長痛批校方蓄意欺騙，8月5日請家長去聽畢業旅行說明會，給教育局的報告是寫對受害班級召開這次事件的說明會，而教育局也未盡查證責任，就片面相信校方的證詞，若非有議員要求看校方給教育局的進度紀錄，才當場戳破學校的謊言，家長也不會知道原來校方已經給教育局一個「說明會的交代」了。更驚人的是，2023年6月，就在不到一年前的時間，該機構的林口分校也發生同樣的案件，即便勒令停業，且疑似透過創建新分校的方式繼續營業。

而在該起「狸貓換太子」的離譜事件曝光後，園方又重新寄說明會通知給受害家長，通知明（27日）晚間7點30分再召開說明會，信中說明「無尾熊班的寶貝們，即將迎接小一嶄新的學習階段，祝福一切順遂！對於先前在大班學習階段，遺憾發生不當管教事件，造成家長的擔憂，園所深感愧疚，並深刻反省與檢討。園所與Rita老師希望有機會向家長致歉，並了解幼生心理諮詢之需求，敬請家長撥冗出席，煩請家長於8/26(一)晚上9:00前回覆表單，不便之處敬請見諒。說明會內容：第一、園所致歉；第二、Rita老師致歉；第三、幼童心理創建計畫。」