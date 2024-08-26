又傳幼兒園虐童！4歲童樓梯間遭拖行哭喊「不要」　監視器黑了

▲台中市太平區傳出幼師虐童，4歲童遭老師在樓梯上拖行。該師反駁僅是牽著孩子下樓，全案已進入調查程序。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市近日才傳出烏日、梧棲有幼兒園、私人教育機構虐童案，今日又傳出太平區某知名幼兒園虐童。一名家長在臉書控訴，4歲兒子疑似因不配合老師整隊，遭資深老師在樓梯拖行，家長要查看監視器，只看見遠處所拍，僅能聽見孩子大喊「我不要」。園方稱，老師僅是牽著孩子下樓，相關畫面已交給調查單位，家長19日向警方報案，全案進入司法調查中。

該童家長在臉書爆料控訴，該園是太平區知名幼兒園，起因是該名資深老師稱，孩子今日脫隊不配合，想要玩耍，讓他很生氣。孩子返家則說「老師壞壞，在樓梯很用力拖我，我的手這樣拍在樓梯上，一階一階的好痛。」

家屬前往幼兒園要求觀看監視器，僅看到「遠處拍攝」，孩子被該生拉下樓梯，整個人遭到拖抓，「吵雜聲依稀聽到我兒子大聲哭喊說我不要！當著全體同學的面，老師把我兒子快速拖下去之後，自己走上來手插腰對著下面吆喝，完全是情緒失控拖拉叫罵的不良行為。」

家長並指控園方處理過程態度消極，要求查看監視器，卻說因為颱風損壞、角度出問題、每週會覆蓋、要找工程師等語。家長不滿報警，由警方介入後，就能找到「中控」，但關鍵畫面都已經變成全黑，無法追究畫面。

園方今早指出，有跟家長做了3次協商，家長在過程中沒有提及孩子有受傷，案件已經交給教育局去調查，要等候教育局結果出爐，才能向外界說明，才不會讓家長認為有包庇的情況。

園方也說，老師稱是牽著孩子下樓梯，如果調查結果是沒問題，也希望還給老師一個清白。至於監視器，園方稱有提供2分多鐘影像給家長，能完整呈現事發情況，相關畫面有給家長看到，也已經交給調查單位。

太平警分局說，有關轄區幼兒園老師疑有不當管教事件，家長持醫院診斷證明已於19日晚間向太平派出所報案。全案警方已依傷害罪受理在案，並通報兒少保護案件，將釐清案件後，檢具相關事證，依法移送台中地檢署偵辦。

太平分局表示，兒少案件一直是警方關心的重點，目前本案已進入司法程序，請靜待調查結果，切勿有不理性的舉動，相信司法審理還給一個公平正義的結果。