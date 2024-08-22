6歲童被「黑牌園長」掐頸折手　國小先修班疑違法招生…市府出手了

▲雙胞胎弟弟被掐頸兄不敢救，台中市教育局已緊急派員稽查是否違法 。（圖／投訴人提供）



記者游瓊華／台中報導

台中梧棲區一所文教基金會附屬的國小先修班，驚傳被「園長」掐6歲男童脖子、反折手部，男童被推倒在地後，男子還疑似用腳踩男童。家長事後調閱監視器畫面後，向《ETtoday新聞雲》揭發此事。由於該機構疑涉開課、招生、收費，有違法之嫌，台中市教育局已緊急派員前往釐清，若有違法將依規裁處。

男童家長接受《ETtoday新聞雲》專訪還原事發經過，表示該校是宗教基金會附設的國小先修補習班，孩子在8月13日去上小一先修班，回家後起身時需要特別出力，且脖子疼痛。追問才得知孩子在學校遭「園長」捏脖，原因是上課時間還未進教室。孩子的雙胞胎哥哥也指證，「當下看到弟弟想去救他，但是我不敢。」

家長帶男童驗傷後，發現頸部大動脈處有挫傷，更離譜的是，涉嫌對孩子施暴的男子，雖然被師生尊稱為「園長」，但其實只是擔任過幼兒園園長的退休人士，以志工身分進駐補習班，協助處理相關事務。

對此事件，台中市教育局回應，經初步檢視該基金會章呈，其設立宗旨為辦理非營利公益活動，由於涉及開課、招生、收費，教育局已立即派員至現場，了解該活動型態及該招生動作，是否違反補習及進修教育法，如有違規將依規裁處。