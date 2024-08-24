園方公告「勿讓幼兒帶零食」他超氣1點！底下家長全讚：很棒

▲示意圖，與本文無關。（圖／stocksnap）

記者鄺郁庭／綜合報導

「收到學校的通告我真的滿不開心的。」近日有家長貼出一張校園公告，學校表示「為養成寶貝少吃零食計畫，以維護寶貝身體健康，即日起園內禁止幼兒吃糖果、餅乾及巧克力。」原PO不滿表示，學校會這樣做，是因為有別的家長投訴，「應該不是這樣子的吧！為什麼要剝奪我們的權益！」不過，多數網友紛紛大讚、支持園方，引發熱論。

園方公告指出，希望家長配合，不要讓幼兒攜帶相關食物上學，如果是慶生的話，園方每個月都會定期舉辦慶生會，「請家長不需再另外準備慶生分享禮物或蛋糕至學校分享」。這令原PO不是很開心，但不是因為禁止慶生或帶糖果餅乾，「學校會突然這樣做，是因為在校某班級小孩的家長去學校，跟主任說一些班上的事，及說對老師不滿的事！」

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他指出，很多家長都彼此認識，「當聽另外一位家長說的時候真的蠻生氣的！為什麼學校要因為那位學生的家長，去學校跟主任客訴說一些事後，才說要禁止什麼……什麼的……！」那這樣是不是其他爸媽抗議後，學校也要照意見改變？

「應該不是這樣子的吧！為什麼要剝奪我們的權益！」他認為，既然該位家長有意見，應該是該位家長禁止就好，「聽說那位家長很爽，學校因為他們的客訴做了這個決定……就像是『會吵的孩子有糖吃』。」

貼文引來近2千人關注，其中多數人都挺園方，「很棒的公告，學校很棒！」「沒有比較，就沒有傷害，這個要給園所一個讚」、「這公告很棒啊！我們的學校一直都是這做法，想分享的，自己約同學在外面找地方辦慶生會，玩得更開心」、「超級棒的公告，支持學校。」還有家長直呼，「超讚，不然工作一忙，想到要準備慶生要準備就頭痛。」