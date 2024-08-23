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花蓮2歲女遭同學毆虐8分鐘！恐怖畫面讓家長心碎　怒控師沒制止

▲幼孩,幼兒園（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲一名家長控訴，女兒在幼兒園遭男同學毆打，批園方消極處理。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者劉人豪／花蓮報導

一名父親在社群網站發文指出，2歲多的女兒就讀花蓮某幼兒園，遭男同學毆打，且拿女兒會過敏的食物給女兒吃，痛批園方消極處理。對此，園長表示事發後全力配合家長要求，並提供事發時監視器影片，當天2名老師忙於照顧其他同學沒有注意到，後續發現後有立即制止男同學，也絕對沒有餵會過敏的食物給女童，

父親在爆料公社、花蓮當地社團發文指出，2歲多的女兒就讀花蓮某幼兒園，遭到男同學重擊26次頭部、2次推撞牆、咬臉3次、咬後腦勺、掐脖子、賞巴掌、重擊下體，暴力行為長達近10分鐘，女兒多次觸碰及持續呼叫老師，沒想到老師不管不顧，造成女兒心理創傷，並批評園方想要隱瞞事實，利用10秒剪輯影片只告知家長外傷部分想避重就輕。

父親表示，再三要求園方給予全部監視器畫面，才在事隔3天得知實情，認為園方明知女兒腦部持續遭受重擊，卻不告知實情造成女兒延後就醫。且說女兒有嚴重的麥麩過敏，在入園之前已向校方交代，但女童在園內用餐時，老師給予芝麻包放在女兒碗內，若未發現誤食，女童恐引發過敏而引發缺氧休克致死。

對此，園長表示，該名2歲1個月的男童的確有打人行為，過程大概8分鐘，5日當天因2人在教室後面，2名老師都在換尿布沒注意到，當時女童有拍老師反映，不過老師看到女童沒有說話就離開，以為沒事情只是想撒嬌討拍拍，就繼續幫忙其他同學換尿布。

▲▼快篩,肺炎,小孩,幼兒園.。（圖／pixabay、Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（示意圖／pixabay）

隨後另一名老師下課過來幫忙換尿布時，發現男童打女童，就立即帶開男童並安撫女同學，當天中午左右，老師發現女童臉上怎麼有黑黑東西，擦拭時才發現臉上有咬傷立即冰敷並通知家長。

至於家長講的影片只有10秒的部分，是因為當時說要找被咬的影片，所以只找了該時間的前後片段，因此才會只有10秒，後來家長說要看整天的監視器影片，便調出全部的片段，才發現男童有持續打了就跑的狀況，全程大概8分鐘。

至於家長講的食物過敏部分，園長指出老師都知道也有交代，用餐的時候麵包跟麵食都沒有給，女童母親說撞牆的地方，是教室放棉被的棉被櫃，因為櫃子小所以棉被也都露在外面。

園長指出，事發當天沒有隱匿，家長需要什麼都全程配合，老師也有上門道歉，2名老師也都自請離職，教育處於8日也到園關心，女童跟男童事後也都休學，昨天跟家長協調，不過沒達成共識，家長才在網上發文，並說家長要告2名老師以及男童父母，而花蓮縣政府教育處也有針對此事進行調查。

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