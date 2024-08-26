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社會 社會焦點 保障人權

4歲童「人生第9天上學」遭幼師樓梯拖行　父聽園方說法喊誇張

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名4歲男童遭幼師從樓梯上拖行，身上多處瘀青，父親今日出面受訪，認為園方說法誇張。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市太平區今日傳出某知名幼兒園疑似有資深老師虐童案，一名4歲的男童入學第9天，因不配合歸隊，想玩耍器材，結果遭老師硬拉下樓梯，園方反駁老師僅是「用牽的」。男童父親今日受訪認為「誇張」，老師根本是語帶威脅，並透露老師也有承認「真的有氣到」。

男童父親說，起因是向老師詢問「孩子有沒有哪裡要配合？」老師稱「孩子不好好歸隊，所以『有氣到』！」才讓強拉下樓梯事件曝光。且老師也不是真的要讓他玩，只是語帶威脅，強拉手臂往下拽，也沒有要等待孩子反應。」

父親表示，孩子右腿有大片瘀青、左手臂有指痕以及尾椎有橫向瘀青，研判就是在樓梯上被拽拉造成。現在孩子晚上會突然驚醒，並且大聲呼喊，也會擔心是否會不敢再上幼兒園。

至於園方對外稱「是用牽的」一事。男童父親說：「說用牽的我覺得蠻誇張的，你要說是牽的，心甘情願帶他再去玩一次，我覺得不是那樣的速度，比較像是硬抓著手，也沒有要等你反應。」

父親也說，若是要好好交代，就不該是監視器只給2分鐘，且還有許多地方拍攝不到。是否會覺得園方刻意掩蓋？父親也認為當然會懷疑是這樣。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲該幼兒園今日受訪表示，案件已經交由調查單位了解中。（圖／記者許權毅翻攝）

園方今早指出，有跟家長做了3次協商，家長在過程中沒有提及孩子有受傷，案件已經交給教育局去調查，要等候教育局結果出爐，才能向外界說明，才不會讓家長認為有包庇的情況。

園方也說，老師稱是牽著孩子下樓梯，如果調查結果是沒問題，也希望還給老師一個清白。至於監視器，園方稱有提供2分多鐘影像給家長，能完整呈現事發情況，相關畫面有給家長看到，也已經交給調查單位。

台中市教育局表示，教育局已於20日召開審查小組開會決議受理，要求園方提供監視器畫面加速釐清，由於園方目前僅提供部分畫面並聲稱另有部分監視設備損毀，教育局對此將更加審慎查辦，除將畫面提供調查小組加速調查中，也將盡其所能釐清全盤真相，若查獲違法或規避調查，一定嚴懲嚴辦，絕不寬貸。

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