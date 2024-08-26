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未摘除性器官！男想變更身分證為「女性」遭拒　提告獲勝訴

▲▼台北高等行政法院。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

▲台北高等行政法院。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

記者劉人豪／台東報導

一名自認是女性的吳姓男子，讀大學時拒絕入住男宿舍，此舉遭到校方拒絕，於是提起民事訴訟，法院判決老師應負損害賠償責任，之後吳男要變更身分證性別，因沒提供摘除男性性器官診斷書，遭戶政事務所拒絕，吳男提告後，台北高等行政法院認為，吳男爭取其性別為女性直至今日已7年以上，有高度可能性不會再度改變，判決戶政事務所應將吳男身分證性別從「男性」變更為「女性」。

吳男具男性外部特徵，戶籍出生登記為男性，2017年後陸續經精神科醫師診斷性別不安，於2019年持美國護照，向美國聯邦政府申請變更護照登記為女性，並經准許。2020年11月20日吳男持醫院診斷證明書及其美國護照，向台北市中正區戶政事務所申請變更戶籍性別登記為女性被拒絕。

北高行說明，決定性別是屬憲法保障之人民基本權利，個人性別歸屬屬個人資料保護法的個人資料，公務機關應維護個人資料正確，並應主動或依當事人請求更正或補充。依最高行政法院過往的判決，能證明其自我感受性別歸屬，確實與出生時外部性別特徵與出生登記性別相衝突，並已持續相當時日，且其變更性別願望已穩定。

▲▼害怕,哭泣,女孩（圖／免費圖庫pexels）

▲示意圖（圖／免費圖庫pexels）

北高行指出，性別變更是否須以經性別重置手術為要件，涉及憲法所保障免於身心傷害及保持生理、心理機能完整性的身體健康權。現行行政實務就申請性別變更登記所應提出的證明文件為何，戶籍法並未規定，所以會透過醫療實務，委由醫師判定男或女而辦理出生登記，戶政機關依此辦理性別變更准許或駁回。

而要求變性者必須施行摘除性器官變性手術後，對性別變更登記申請，是增加法律所未規定的義務，違背憲法的法律保留原則，且違反比例原則而嚴重侵害性別變更登記申請人之身體權、健康權、人性尊嚴及人格權。

北高行強調，吳男申請變更性別登記為女性，已提出醫院診斷為「性別不安」、「性別認同障礙症」、「性別認同疾患」的診斷證明書，醫囑也建議按自身性別認同安排住宿。且吳男曾提出其穿女裝及下廚的照片2張，讀大學時又因爭取不要入住男生宿舍一事提起損害賠償訴訟，法院判決教師負損害賠償責任。

北高行認為，吳男堅持爭取其性別歸屬為女性，直至今日已歷7年以上，有高度可能性不會再度改變，判決台北市中正區戶政事務所應依其2020年11月20日之申請，將吳男性別變更登記為女性。

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