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佛光、真理、大葉也短報缺額　教育部懲處文大等4校：扣招生名額

▲教育部次長葉丙成透露，除了文大之外，佛光、真理大學也短報缺額。（圖／記者楊惠琪攝）

▲教育部次長葉丙成指出，除了文大之外，佛光、真理、大葉大學也短報缺額。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

大學分發入學日前放榜，今年首度發生文化大學短報200多個缺額的招生爭議，教育部次長葉丙成今（23日）更指出，進一步清查後，發現不只文大，佛光、真理、大葉大學等3校也有短報違規行為，教育部已祭出首波懲處，發文給4所大學扣減招生名額、要求2周內提交調查報告，並追究學校決策人員的行政責任。

葉丙成今出席「未來素養學堂」頒獎典禮，說明大學短報缺額最近調查進度。葉丙成指出，經過全面清查後，發現不只文化大學有短報200多個名額的情況，佛光、真理、大葉大學也有短報情況，已發文4校祭出扣減招名額的懲處，並要求兩周內提交事件調查報告。至於在今年之前，是否也有學校違規，還要進一步清查。

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葉丙成強調，教育部基於對學校的信任，開放各校自行提報，竟發生短報缺額違反招生規定，這是非常嚴重的錯誤，教育部絕對重懲，以避免再有違規事件發生。他表示，除了追究學校責任，將扣減招生名額、相關補助經費與私校獎補助外，決策人員也會提報私校諮詢委員會追究行政責任。

葉丙成說，教育部已進行第一波懲處，已發文到文化、佛光、真理、大葉大學4校，將扣減明年招生名額，後續也會視學校提交的調查報告，再扣減補助經費與獎補助款等處分，強調絕對會重懲，避免再有學校發生違規招生行為，後續也會持續清查是否還有學校有短報情事。

大學分發入學於8月15日放榜，今年共有30所私校參與招生，19所學校有缺額，其中包括文化大學等6所私校缺額總數都超過200人，文大缺額為245人。日前傳出文大未如實將申請入學、繁星推薦等招生管道缺額，回流到分發入學招生，且未如實向考分會回報短少名額。經教育部調查，除了文大以外，佛光、真理、大葉大學3校也未如實回報缺額。

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