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社會 社會焦點 保障人權

兼職im.B丟年薪百萬工作！化工大廠主管怒告公司　法官判賠69萬

▲新台幣，台幣，現金，鈔票，銅板，金錢，錢。（圖／pixabay）

▲化工大廠課長因在im.B兼職等因素，遭公司解雇，法院判公司要賠他薪資。（示意圖／pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄包姓男子在知名化工大廠擔任資訊中心課長，年薪破百萬，卻因在im.B借貸媒合平台兼職，招攬同事加入投資，又擔任平台講師，另建置網站販賣非法博思盒子機上盒，遭公司認為工作規則解雇，包男不滿提告，高雄地院審理，法官認為公司未經懲處就解雇，且依罰則包男應是記過而非解雇，判公司要賠包男從解雇到復職期間的心一共69萬3161元。可上訴。

判決指出，包男在知名化工大廠工作15年後，於2020年升任資訊中心課長，每月薪資約9至10萬餘元，卻遭公司以他「利用上班時間兼職從事線上借貸媒合，不法對外招攬從事吸金，並鼓吹同仁加入，多次於工作時間內利用公司資訊設施，於上班時間從事私人違法交易，營私舞弊，為不正當利益之行為，經查屬實」，於2022年10月27日以存證信函解僱包男，要他立即離開。包男不服氣，把公司告上法院。

全案審理時，公司表示，包男沉迷於im.B借貸媒合平，更擔任講師，經歷檢附「公司集團資訊工程師」，讓民眾將公司與高風險業務做不當連結，向公司檢舉包男。包男更於上班期間頻繁招攬同事加入，又用公務電腦製作債權清單表格，和陳姓下屬在上班時間討論放貸業務事宜，損害內部工作氣氛。

公司指出，包男另成立公司建置網站，販賣非法博思盒子機上盒，利用公司公務信箱處理業務，如申請SSL憑證，並附加公司簽名檔，造成外部人員以為公司經營非法機上盒的風險，讓公司名譽受損，又占用影印機大量列印私人文件，已破壞公司企業秩序、造成同仁困擾。

法官認為，包男雖於工作時間使用私人網路，違反公司資訊安全政策，然而罰則為「記大過」而非「解雇」，和解雇包男的理由要件不符，另包男僅有一次使用公務信箱申請私人公司之SSL憑證的紀錄，在公司工作17年，也僅在2個月間列印私人文件，文件量也不多。

法官指出，包男未以公司資訊工程師名義招攬im.B投資，頂多讓民眾知道他有這項工作經歷，難認有損公司聲譽。且公司未先依工作規則懲處，就直接解雇包男，檢視包男歷年工作狀態，也難認他違反工作規則，就已嚴重到被解雇，判兩造間僱傭關係存在，公司要給包男從解雇到2023年6月7日復職為止的薪資，共69萬3161元。可上訴。

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