4大學短報缺額「害錄取率失真」　教育部將設勾稽平台查核

▲教育部將設勾稽平台，防止再有大學短報回流名額。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

大學分發入學日前放榜，繼文化大學傳出有短報缺額的狀況，教育部今主動公布，還有佛光、真理、大葉大學也短報，已對4所大學祭出減招懲處，後續也將扣減補助款。考分會主任黃信復表示，4校短報缺額，讓上周放榜的錄取率失真，但評估對考生影響不大，並不會重新放榜，明年教育部將設勾稽平台，避免有學校未如實提報。

根據招聯會規定，繁星推薦及申請入學管道未足額錄取名額，學校都應如實回報，將名額回流到分發入學管道。據教育部調查，今年包括文化、佛光、真理與大葉大學等4校，並未如實向考分會回報缺額。

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今年大學分發入學已於8月15日放榜，共有30所私校參與招生，19所學校有缺額，也包含4所短報缺額的學校，文化在短報後仍有245名缺額、真理大學有246名缺額、大葉大學253名缺額、佛光大學25名缺額。

黃信復今表示，雖然4所學校短報缺額，會讓上周放榜的錄取率失真，但不會因此重新放榜，因為這些學校本身就是缺額較多的學校，並非國立大學或前端學校，對考生升學權益影響不大，教育部明年將設置勾稽平台，協調招聯會、考分會、甄選會、技專招聯會等招生單位來辦理，以便稽查學校呈報的數字。

全教總聯合會高中職委員會主委林金財批評，大學明明可以用寄存名額，以合法的方式美化註冊率，現在卻為了美化招生率，把沒有使用的名額「藏起來」，不只侵犯考生權益，更是自我閹割的消極作法。

林金財表示，教育部應該趕快補破網，儘速建立一個具有公信力的機制，針對各校總招生名額、回流名額等，都要有盤點機制，避免學校又偷藏，影響考生權益。他並指出，教育部首波懲處祭出減招處分，對這些學校來說，反而有助美化招生率，應該重扣獎補助款與相關補助經費比較實際。