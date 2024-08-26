「燉鹿鞭、發裸照」給外甥：擠擠總是有的！　美女局長正面照曝光

▲真的淫亂！陸前女官員上床運動連睡3男，外甥不滿被當「工具小王」曝勁爆內容。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

中國湖南長沙一名李姓女幹部，在去年被爆出不雅簡訊後，從政治舞台上消失，但最近又有新消息。李女的外甥爆料，李女連睡3男「上床運動」，其中一個就是他，而且他永遠都是「工具小王」，並稱自己長時間遭到網路暴力。

這名李女在去年曾經一度是風雲人物，因為她爆出與小王的情色簡訊，引發社會大眾熱議，之後李女被當局免職，在家待命。不過最近這位「小王」再度現身說法，並曝光李女的淫亂情節。

▲李女與外甥的情欲對話曝光！李女竟傳露奶照，嬌喊：擠擠總是有的。（翻自微博）

這名「小王」說，他原本是李女的外甥，換句話說，李女的第一任丈夫是他的舅舅，但李女跟這位外甥發展不倫戀。之後李女被免職，也和第一任丈夫離婚，但持續和外甥交往，不過最後李女又結婚，但新郎不是這名外甥，而是另一名男子。但外甥說，雖然李女再婚，但他和李女依舊保持著親密關係。

這名外甥還說，自從去年他和李女的不倫關係爆開後，他隨即遭到網路暴力，有許多酸民湧入他的社群網站，進行言語辱罵，甚至是威脅。他在今年5月一度報警，但他稱警方並沒有受理。至於李女的下落，她先前隸屬的雨花區委組織部表示，目前確定的是李女已經離職，所以關於李女的去向，該單位已經無法得知。

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