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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸研究建立「房屋養老金」　上海等22城市已試點

▲杭州,住房,房市,瓜山未來社區。（圖／CFP）

▲中國研究建立「房屋養老金」。（圖／CFP）

文／中央社

中國住建部副部長董建國日前表示正研究建立房屋體檢、房屋養老金、房屋保險制度，上海等22個城市已試行，其中「房屋養老金」受到熱議。目前中國民眾已有房屋養老金個人帳戶，上述試行的則是政府公共帳戶，但官方並未提到資金來源為何。

綜合中國證券報等中國媒體報導，中國國務院新聞辦公室23日舉行「推動高質量發展」系列主題記者會，董建國在會中表示，研究建立房屋體檢、房屋養老金、房屋保險制度，構建「全生命週期」房屋安全管理長效機制。目前上海等22個城市正在試行。

華創證券研究所副所長、首席宏觀分析師張瑜表示，目前各地一般將住宅專項維修資金稱作「房屋養老金」，規定是「業主（屋主）交存、專戶管理、專項使用」。房屋養老金的個人帳戶已透過繳納住宅專項維修資金建立，此次試點重點是政府建立公共帳戶。2021年起，住宅專項維修資金從房屋維護擴大至老舊小區改造。

中指研究院市場研究總監陳文靜表示，各界關注公共帳戶的資金來源，如土地出讓金、維修資金增值收益、財政補貼、創設配套金融產品等都可能是重要研究方向。

中銀證券分析師認為，房屋養老金的資金來源或有業主繳存、財政補貼、維修資金增值收益結餘等方式。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉預計，房屋養老金制度將與個人養老金制度相似，由個人與公共帳戶構成。第一支柱是公共維修基金，由全體業主在購買新房時繳付，進入個人帳戶。

第二支柱類似企業年金，如來自一定比例的土地出讓金、財政獎補、公共維修資金增值收益、公積金增值收益等進入公共帳戶；第三支柱應該是商業性質房屋養老金，包括房屋綜合安全保險及商業性房屋養老補充等。

中國住房和城鄉建設部披露，截至2022年底，中國城鎮房屋已建成超過30年者接近20%，進入設計使用年限的中後期。預計到2040年前後，將有近80%的房屋成為「老小區」，這些房屋普遍存在牆體結構安全隱患、屋面滲漏、外牆脫落、設施設備老化等問題。

不過，上海市房地產科學研究院發布的一份報告顯示，目前中國全國住宅專項維修資金結餘超過人民幣1兆元（約新台幣4.46兆元），上海、北京、杭州等城市結餘超過100億元，但累計使用資金僅占累計歸集資金的10%左右，成都和深圳分別約為4%和5%，大量資金未被有效利用，且單項使用率不均。

張瑜表示，因為申請使用住宅專項維修資金程序繁瑣等，目前該資金的提取率較低。

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