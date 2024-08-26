「在大陸沒做人尊嚴」　前解放軍少校當庭請法官體諒逃離原因

記者黃宥寧／台北報導

曾任解放軍少校艦艇長的阮芳勇駕駛快艇，從福建直闖淡水老街渡船碼頭，聲稱「投奔民主」被依違反入出國及移民法起訴。士林地院今首開庭，阮認罪懇請法官考量其逃離中國原因。他無奈訴說，在大陸沒有任何做人的尊嚴，來台灣目的是要對抗中共政權，不是惡意破壞台灣法律秩序。

阮芳勇不爭執起訴事實，但他對於起訴書「自首情節」不明確，他強調上岸後要求船員打電話，是指「未經許可入境」而非「擦撞交通船」應適用自首條件，更懇請法官考量他逃離大陸原因以及來台灣目的。

阮芳勇不疾不徐述說著，中共對大陸人民統治及其強暴，政治上大陸人民不得妄議中央，對習近平忠誠不絕對，就是絕對不忠誠，強迫人民接受2個決定2個維護，學習習近平思想，要做到「入腦入心入魂」，中共建立網路防火牆，大陸人民不僅看不到海外新聞報導，且對國內發生事一無所知，做到了堵住你的嘴不讓你說話、矇住你的眼不讓你看到，堵住你的耳朵不讓你聽到，中共大肆抓捕民主意見人士，國安部新的國安法授權警察可以翻查人民手機。

▲阮芳勇下囚車時精神抖擻向媒體揮手示意。（圖／記者黃宥寧攝）

阮男激動地解釋逃離原因，今年5月8日在深圳就被警方查扣手機，被發現大量反共訊息，隨即被控制人身自由，深圳警方通報福建省公安廳，寧德市公安派出5名警員5月9日晚上8時許到深圳，連夜驅車8百公里，將他押回寧德市公安局審訊並對手機技術偵查，之後認定，他手機內容反共訊息內容尺度大、轉發多，對國家構成威脅，勒令刪除，接著被限制出境，他眉頭緊鎖嘆「我深深感到在大陸沒有任何做人的尊嚴」。

接著又說，經濟上中共強化國家控制，做大做強國營企業，習近平視國有經濟為共產黨領導重要物資機所，全面掌控，失業率高到不敢公布，經濟形勢靠宣傳部吹、統計局編，統計局成為中國經濟發展的三駕馬車，被習近平領導下摧毀殆盡，人民只能依附聽命中共，失去經濟自由，最後無奈說「每一個逃離中國大陸的人都值得同情，誰也不願離開自己的親人、故土」。

當他抒發完情緒看著法官說，「我來台目的是為了推翻、破壞中共政權，不是要破壞台灣法律秩序」，他說年少時聽台灣廣播，廣播說台灣歡迎大陸起義人士來台，因此來台觀念根深蒂固。

由於阮男想委任律師得請家人寄錢來台，他也拒絕改簡判程序，預計下月再開庭，庭後還押台北看守所。據悉，阮男妻子是看到台灣報導，才知道丈夫被抓，至於是否能順利請家人委任律師尚不得而知。