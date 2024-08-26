前解放軍駕快艇闖淡水河收押78天　下囚車見媒體興奮揮手

記者黃宥寧／台北報導

今年6月9日，曾任解放軍少校艦艇長的阮芳勇駕駛快艇，從福建直闖淡水老街渡船碼頭，聲稱「投奔自由」檢方依違反入出國及移民法起訴。今（26）日士林地院首開庭，被收押78天的阮男步下囚車時，面對大批媒體呼喊，他興奮地揮手致意說：「大家好，謝謝媒體對我的關注。」預計上午11時開庭審理。

60歲的阮芳勇被收押至今，似乎逐漸適應台灣看守所的生活。今早步下囚車時，雖然手被手銬與另名被告鎖在一起，但當他聽見媒體大聲呼喊他的全名時，立刻抬頭，眼中閃爍著光芒，興奮地揮手打招呼，當記者提問「是否思念家人？」以及「想留在台灣嗎？」等問題時，他的神情瞬間黯淡，語氣不再那麼精神抖擻，沉默地避開了這些敏感問題。

▼收押78天的阮芳勇下囚車興奮地向媒體揮手致意。（圖／記者黃宥寧攝）

本月14日阮芳勇被依法起訴移審，在法庭上坦承，6月8日晚間7點30分離開福建碼頭，於10點20分駛出港口，翌日上午10點20分抵達淡水河口。他強調，檢察官起訴有誤，事實是，當時意外擦撞了客船，並立刻請求客船船長幫忙報警，自願投案。

阮向法官解釋，沒來過台灣，在台沒朋友、沒有財產，更「真情告白」指出，以前長期在軍隊任職，對軍事上有充分認識，可協助台灣對抗中共的軍事威脅。

法扶律師林輝豪說，被告行為符自首條件，希望能考慮他在案發後的自白態度，給予交保的機會，若無法也請求解除接見通信。

法官聽完他的「愛台真情告白」後，諭知被告涉違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》的大陸地區人民未經主管機關許可，不得進入台灣地區的規定及《入出國及移民法》的未經許可入國罪嫌疑重大，審酌目前審理進度、被告人身自由及防禦權保障等，認無從以羈押之外方式取代，裁定續押。