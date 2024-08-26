菲律賓控中國海警「高壓水砲轟菲船」　防長：非法行動

▲ 仙賓礁再度爆發衝突。（圖／翻攝微博）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中菲25日再度於南海仙賓礁爆發衝突，中國海警局稱菲律賓船隻故意衝撞，導致船員落海；菲律賓則指控中國海警船發射高壓水砲，攔截及撞擊漁民補給船，「顯然是非法行動」。

《美聯社》報導，中國海警局發言人甘羽指出，菲律賓3002號船不顧中方勸阻和警告，執意向非法滯留仙賓礁的菲國海警船運送物資，因此依法依規實施管控，但該船於下午2時12分故意衝撞中方正常執法的海警21551艇，導致發生碰撞，「責任完全在菲方」。

菲國西菲律賓海國家工作小組則指控，隸屬漁業與水產資源局（BFAR）的公務船「達圖桑迪號」（BRP Datu Sanday）前往仙賓礁途中，遭遇8艘中國船隻的「挑釁及危險行動」，導致該船引擎故障，無法向漁民提供柴油、食品及醫療用品。

菲國指出，中國海警船在一艘海軍艦艇支持下，近距離採取危險動作，造成碰撞且向菲船鳴笛、發射強力水砲，危及船上人員，呼籲中方「停止這些破壞地區和平與安全的挑釁行為」。

根據《路透》，菲國國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）26日對此表示，「我們必須準備好預測和習慣中國這類行為」，「這顯然是非法的」。

至於南海衝突是否會觸發《美菲共同防禦條約》義務，鐵歐多洛稱，「這是本末倒置，嚇阻武裝襲擊才是更重要的事。大家過度關注武裝襲擊，只要我們足夠強大，就不會發生這種事。」