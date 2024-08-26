午後雷雨來襲「山區防暴雨」　明後天北部變烤箱飆36度

▲未來一周高溫炎熱，北部容易出現36度以上高溫。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

典型夏季天氣型態持續，中央氣象署指出，今（26日）、明天仍要留意午後雷陣雨，各地山區可能出現短延時大雨，尤其今晚到明晨中南部有對流發生，不排除有短促大雨，未來一周高溫悶熱，北部地區明、後天上看36度高溫。

氣象署科長林伯東說，目前太平洋最主要天氣系統是在日本南方海面的珊珊颱風，未來朝向日本九州到四國前進，有增強趨勢，未來往北移動，台灣附近逐漸轉為偏向南風，而華南地區有低壓生成中，對台灣天氣仍有影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，台灣附近沒有明顯雲系發展，今晨金門有些低雲影響，發布濃霧特報，中部山區今晨也有些對流消，昨深夜到今晨有比較明顯雨勢發生，尤其雲林在3小時累積雨量99毫米，因此也發布豪雨特報。

未來一周天氣，林伯東指出，今、明天降雨以午後雷陣雨形式為主，各地山區可能有短延時大雨出現，明天白天也是一樣，且降雨範圍稍微縮小。今晚到明天中南部沿海地區會有零星降雨，不排除有對流發生，可能出現短促大雨。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，林伯東說，未來一周高溫炎熱，周三前北部容易有36度以上高溫，會比較悶熱，注意防曬補充水分。另外，周三前金門、馬祖容易有低雲或霧，留意航班資訊。