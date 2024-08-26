放晴時間拉長「台北體感溫度飆40度」　可能有9月颱

▲今日高溫炎熱，午後西半部及東半部山區仍有雷陣雨機會。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣高溫炎熱，氣象專家林得恩指出，今（26日）水氣減少，各地放晴時間拉長，午後西半部及東半部山區仍有雷陣雨機會。中央氣象署署預估，今日台北市體感溫度高達40度，白天時段未下雨時感受悶熱。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團 「林老師氣象站」表示，今日水氣減少，環境開始轉乾，各地放晴的時間將會拉長；午後，西半部及東半部山區仍有雷陣雨機會，但降雨範圍再度縮小、且轉趨零星局部。

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林得恩說，各地高溫會落在32至36度之間，外出活動體感悶熱，記得做好防曬、補充喝水。9月起，仍有熱帶擾動或颱風發展的可能，甚至位置更加接近台灣，需要持續追蹤觀察。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書指出，觀察9月1日起菲律賓東方至南海一帶，熱帶擾動發展的機會。第10號颱風「珊珊」，初步研判有朝日本九州登陸的趨勢，留意周三晚上至9月1日可能對日本造成長時間的影響。

未來10日天氣，賈新興表示，明日至9月1，偏微弱西南風，深夜至隔天白天中南部沿海易有零星短暫雨。明日午後中投山區及花東山區，有零星短暫陣雨。周三，午後竹苗中投山區、南部山區及宜花東山區有零星短暫雨。

他指出，周四，午後西半部山區、接近山區之平地及宜蘭有局部短暫雨。周五，午後西半部及宜花有零星短暫陣雨。周六，台中至台南有零星短暫雨，午後台中以南山區、高屏及宜蘭有零星短暫陣雨。

賈新興說，9月1日，台中至雲林有零星短暫雨，午後南投、台南至屏東及宜花有零星短暫陣雨。9月2日，午後嘉義以南有零星短暫陣雨，9月3日至4日，午後台中以南山區有零星短暫陣雨。