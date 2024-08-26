低壓籠罩「降雨熱區曝」　專家：持續看到熱帶擾動訊號

▲台灣附近處於大低壓帶，午後各地山區、北部、東半部可能有局部短暫雷陣雨。（圖／資料照片）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今（26日）指出，台灣附近處於大範圍低壓帶中，直到周末期間都以西南風環境為主，午後各地山區、北部、東半部可能有局部短暫雷陣雨，9月依然是颱風發展的旺季，持續看到熱帶擾動活動的訊號。

歐宗學在臉書氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天有微弱的低壓在台灣東部海域活動，強度偏弱，但仍帶來不穩定的環境以及水氣，今天凌晨在西半部地區持續有對流雲系消長，也造成局部較大雨勢。

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他說，上午各地都還是可能有局部短暫陣雨，發生機率有降低趨勢、影響範圍較小，但午後在熱力作用配合之下，會再有旺盛對流雲系發展影響，尤其是山區附近要留意有局部大雷雨機會，戶外活動或工作務必留意天氣變化。

歐宗學表示，珊珊颱風過去幾天的預報持續修正調整，最新預測資料雖然還是會北轉朝日本而去，但移動速度明顯減慢且預測的登陸點已經往西調整到九州附近，後續往東北轉向的過程移動速度又偏慢。

他指出，珊珊颱風可能從明、後天開始持續影響日本到周末期間，九州、四國、本州地區陸續都會受到影響，目前預報仍在調整當中、還有變化空間，提醒這禮拜預計前往日本的觀眾朋友持續追蹤最新預報資訊，也要留意航班異動情形。

至於台灣天氣，歐宗學說，明天微弱低壓就會減弱遠離，但後續台灣附近仍處於大範圍的低壓帶中，預估一直到周末期間都以西南風環境為主，中南部地區晨間到上午時段有局部短暫陣雨機會，午後各地山區、北部、東半部地區可能有局部短暫雷陣雨。

他表示，尤其周四以後較容易影響平地區域、也可能會有較大雨勢發生，如果後續沒有其他天氣系統生成或變化，類似的天氣型態有機會延續到周末期間。沒下雨的時候氣溫感受依然是偏熱，戶外長時間活動別忘了做好防曬。

歐宗學提到，8月份相當多颱風生成，但都沒有靠近台灣，9月依然是颱風發展的旺季，目前預報資料仍持續有看到熱帶擾動活動的訊號，別因為過去幾個颱風都沒靠近就覺得台灣的颱風季已經結束，還是要做好防汛準備。