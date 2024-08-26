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颱風珊珊29日登陸九州！　日氣象廳估「3天橫斷日本」

▲▼颱風珊珊29日登陸九州！　日氣象廳估「3天橫斷日本」。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲颱風珊珊預估29日從九州登陸。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者張方瑀／綜合報導

今年第10號颱風珊珊正朝日本方向前進，預計27日會靠近鹿兒島縣的龍美地區，預計29日從九州登陸，並從31日開始橫斷穿越整個日本列島，影響時間將拉長，包含西日本、東海和關東地區，將出現強烈降雨，就連北海道的降雨時間都會拉長。

日本氣象廳預測數據顯示，目前珊珊達強颱等級（日本定義：最大風速大於等於33m/s、小於44m/s），正在日本南部海域以每小時20公里的速度朝西北偏西方向移動，中心最大風速為每秒35米，瞬間最大風速為每秒50米，中心半徑55公里內將出現每秒25米以上強風。

珊珊將持續發展並朝北移動，預估27日將升級為「強烈颱風」（日本定義：最大風速大於等於44m/s、小於54m/s）接近西日本和鹿兒島縣的龍美地區。隨著颱風逼近，九州南部和龍美地區27日的最大風速可能達每秒30米，強勁風力幾乎能掀翻行駛中的車輛。

氣象廳預估，珊珊可能會在29日從九州登陸，屆時威力將減為強颱，並持續東北方向移動，到31日為止，很可能會橫斷穿越整個日本列島。若預估路線正確，不僅是西日本，東海和關東地區的降雨量也會相當大；此外，鄰近低壓的北海道和東北地區降雨時間也會延長。

受到颱風影響，JR各公司26日上午宣布，各幹線從28日開始到31日會進行計畫性停駛，呼籲乘客出發前先查詢班次資訊。東海道新幹線28日至29日、山陽新幹線28日至30日之間，全線或部分區間可能會出現停駛或長時間誤點的情況；九州新幹線則可能在27日後停駛。

JR東日本指出，從28日至29日為止，以上越新幹線和北陸新幹線為中心的各個路線，很可能出現停駛或大幅誤點，預計會隨著颱風行經的路線進行調整。

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