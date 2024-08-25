日本暴雨再刷新紀錄！「非常強颱」珊珊27日報到　JR這3天恐停駛

▲JR東海和JR西日本發表聲明表示可能會「預防性停駛」。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

颱風珊珊目前正逐漸增強，根據預測，將在日本南部海域持續往北移動，預計28日會從關東至四國地區登陸日本，並貫穿整個日本，屆時各地皆會出現強烈暴風與暴雨。對此，JR東海和JR西日本也發表聲明表示可能會「預防性停駛」。

中央氣象署表示，中颱「珊珊」今（25日）上午8時位於台北東方179公里的海面上，以向西北轉西北西朝日本方向移動，預估周二至周四（27～29日）將影響日本，若計畫前往該地的民眾，請多留意此颱風最新動態及航班資訊。

▲珊珊颱風路徑潛勢圖。（圖／氣象署提供）

根據tenki報導，珊珊會持續增強並往北方移動，27日就會以「非常強烈颱風」（日本定義：最大風速大於等於44m/s、小於 54m/s）狀態靠近日本，預計28日從關東至四國之間登陸，同時也有可能穿越本州與北海道地區。不過颱風路徑仍可能出現變化。

受珊珊颱風影響，山陽新幹線預計在27日至28日、東日本新幹線預計在27日至29日期間，全線或部分區間可能會啟動預防性停駛或長時間停駛。JR東日本也提醒，上越、北陸新幹線，以及東北、山形、秋田新幹線等各條線路，可能會出現大幅度延誤或暫停營運的情況。

此外，日本氣象廳25日也針對富山縣、新潟縣、岩手縣等地發布短時間大雨情報，甚至在當地時間下午5點10分，岩手縣遠野市單小時雨量達100毫米，富山縣上市町下午1點5分起，單小時雨量達146.5毫米，刷新觀測史以來紀錄，更導致新幹線部分路段一度停駛。氣象廳也預估，天氣不穩情況會持續到周一，提醒民眾當心淹水、土石流等災害。