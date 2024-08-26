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珊珊明起大迴轉！　將達顛峰強度

（圖／CIMSS）

▲中颱珊珊將侵襲日本。（圖／CIMSS）

記者陳俊宏／台北報導

中度颱風珊珊持續增強中，將威脅日本。氣象專家吳德榮表示，珊珊周二達最強，周二至周六大迴轉，將有2次或3次登陸日本的機率，若有日本行程，應密切注意其動態。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周二太平洋高壓雖減弱，各地仍晴朗炎熱，午後局部雷陣雨在近山區發展，少部分平地受到影響，有局部性大雷雨發生的機率。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳德榮說，周三至周日盛行西南及偏南風，天氣仍偏熱，與陸風輻合，清晨西半部偶有局部短暫陣雨，午後近山區局部雷陣雨發展，並擴展至部分平地，有局部性大雷雨發生的機率。

吳德榮指出，中央氣象署今晨2時路徑潛勢預測圖顯示，中颱珊珊受太平洋高壓的導引，略向西調整，向西北西逐漸逼近日本九州南方海面，周二至周六大迴轉轉向東北，周二達最強，周三、周四受地形破壞逐漸減弱。

吳德榮表示，今晨2時各國官方路徑預測圖顯示，周三起珊珊將有2次或3次登陸日本（先登陸九州或四國，再登陸本州）的機率，但登陸確切地點及時間仍會不斷調整，若有日本行程，應密切注意其動態。

▼最新珊珊路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

▼吳德榮說，今晨2時各國官方路徑預測圖顯示，周三起珊珊將有2次或3次登陸日本的機率。（點圖可放大／NCDR）

（圖／NCDR）

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