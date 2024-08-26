談判又破局！以軍撤離「費城走廊」成關鍵　哈瑪斯僅同意美版協議

▲以色列駐軍在拉法過境點附近的費城走廊（Philadelphi Corridor）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

知情人士透露，加薩停火協議再次破局，哈瑪斯和以色列都不同意調解人提出的幾項條件。哈瑪斯代表團強調，他們只想執行美國總統拜登（Joe Biden）先前提出的版本，而他們也早在7月2日就同意，指責以色列反悔。

根據《路透社》報導，2名埃及安全部門消息人士稱，25日在開羅舉行的加薩停火談判再度破局，哈瑪斯和以色列都不同意調解人提出的幾項條件。不過，美國一名高階官員仍樂觀表示，這場談判相當具有建設性，各方是本著能達成最終可執行的精神來進行對話。

在美國、埃及和卡達的斡旋下，目前談判的癥結點在於，以色列和哈瑪斯對於以色列在費城走廊（Philadelphi Corridor，埃及─加薩邊境的一段土地）以及通往北加薩的主要通道上的駐軍問題上存在分歧。

埃及消息人士稱，調解人提出了幾項替代方案，但都未被接受。另外，以色列也對哈瑪斯要求釋放幾名巴勒斯坦囚犯持保留態度；以色列要求，若釋放這些囚犯，他們就必須離開加薩。

CNN報導指出，哈瑪斯代表團強調，他們只想執行拜登先前提出的版本，而他們也早在7月2日就同意此版本的停火協議，是以色列背棄了先前同意的條件，並提出新的版本，包含要求駐軍在費城走廊，且接管拉法過境點。

哈瑪斯代表團在聲明中強調，他們不會接受新的條件，哈瑪斯的立場就是任何協議都必須包含「永久停火、以軍完全撤出加薩走廊、居民自由返回居住地、救災重建，還有囚犯交換」。