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以黎跨境衝突惡化　黎巴嫩真主黨「軍火庫現況」一次看

▲▼黎巴嫩士兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲2022年真主黨戰士估計多達4萬5000人，其中大約2萬人為專職戰鬥人員。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社貝魯特25日綜合外電報導

黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨仰賴大幅擴充的軍火庫，與以色列跨境交戰逾10個月。作為世界上武裝力量最強大的非國家團體之一，真主黨宣稱迄今只動用到一小部分武器。

有伊朗撐腰的真主黨（Hezbollah）稍早表示，25日動用數以百計的火箭彈和無人機攻擊以色列，藉此報復一位高階指揮官上個月在黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）郊區遭暗殺。

以色列軍方則宣布，以軍先發制人空襲黎巴嫩南部，防阻真主黨發動更大規模的攻擊。

路透社分析報導，整理出真主黨軍力的部分現況：

●軍火庫概況

根據美國中央情報局（CIA）出版的「世界概況」（The World Factbook），真主黨擁有至少15萬枚飛彈與火箭彈。

真主黨自稱具有能攻擊以色列全境的火箭彈，當中許多是非導引火箭彈，但真主黨也有精準飛彈、無人機，以及反戰車、防空和反艦的飛彈。

真主黨的主要支持國與武器供應方是伊朗，且擁有許多伊朗、俄羅斯或中國方面的武器。

真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）曾於2021年宣稱，真主黨旗下有10萬名戰士。而根據CIA的「世界概況」，2022年真主黨戰士估計多達4萬5000人，其中大約2萬人為專職戰鬥人員。

●攻陸火箭彈及飛彈

真主黨上次與以色列交戰是在2006年，當年他們主要依賴非導引火箭彈，並向以色列發射大約4000枚，當中多半是射程30公里的卡幽沙式（Katyusha）火箭彈。

▲▼黎巴嫩真主黨射程30公里的卡幽沙式（Katyusha）火箭彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲黎巴嫩真主黨射程30公里的卡幽沙式（Katyusha）火箭彈。（圖／達志影像／美聯社）

納斯拉勒曾說，真主黨軍火庫自2006年以來的最大變化，就是擴充了精準導引系統；而且真主黨具備能力，可在黎巴嫩境內升級改造出有導引系統的火箭彈。

真主黨現有雷霆（Raad）、黎明（Fajr）、震撼（Zilzal）等伊朗方面的火箭彈，比起卡幽沙式火箭彈，酬載力更強且射程更遠。

自從巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日跨境突襲以色列而引爆加薩走廊（Gaza Strip）戰爭以來，真主黨及其盟友就經常與以色列交火，藉以支持哈瑪斯。

真主黨於加薩衝突期間朝以色列發射的火箭彈，包括卡幽沙式火箭彈，以及酬載達到300至500公斤的火山（Burkan）飛彈。

真主黨今年6月首次使用的伊朗製法拉克2型（Falaq-2）火箭彈，比起之前使用的法拉克1型能攜帶更大的彈頭。

●反戰車飛彈

真主黨曾於2006年的戰爭廣泛使用導引反戰車飛彈，如今再度部署，包括俄製的號角（Kornet）飛彈。

親伊朗的馬雅丁電視台（al-Mayadeen）報導，真主黨也動用伊朗製的馬斯（al-Mas）導引飛彈。

根據以色列阿爾瑪研究與教育中心（Alma Research and Education Center）的報告，馬斯飛彈能以弧形軌跡飛行後擊中視距外目標，亦即它能從上方進行攻擊。

報告寫道，這種飛彈是伊朗用以色列尖釘（Spike）飛彈系列作為基礎，並以逆向工程方法而研發出的武器之一。

●防空飛彈

真主黨在這次衝突期間數度使用地對空飛彈，擊落以色列的赫米斯450（Hermes 450）與赫米斯900（Hermes 900）無人機，雖然外界一直認為真主黨擁有防空飛彈，但這是真主黨第一次展現這種能力。

真主黨也首次宣稱向以色列軍機開火，迫使它們離開黎巴嫩空域。但真主黨並未透露使用何種武器，而且也沒擊中任何以色列軍機。

●無人機

真主黨已多次使用掛載炸藥的單程無人機，也曾宣稱操作無人機投擲炸彈後再飛回黎巴嫩。

在某些攻擊行動中，派出無人機是為了分散以色列防空系統的注意力，有些則是直接飛向目標。

真主黨無人機武器庫包括本土組裝的艾約布（Ayoub）及梅薩德（Mersad）等型號無人機，分析家指出，這兩種無人機價格低廉且相對容易生產。

●反艦飛彈

真主黨於2006年首度證實擁有反艦飛彈，當年真主黨動用反艦飛彈擊中距離海岸16公里的一艘以色列軍艦，導致以方4名人員死亡以及軍艦受損。

熟悉真主黨軍火庫的消息人士表示，真主黨從2006年戰爭以來，已取得射程達到300公里的俄製寶石（Yakhont）反艦飛彈。但真主黨尚未證實擁有這款武器。

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