黎巴嫩至少1死2傷！以色列百架戰機空襲　居民驚醒「像世界末日」

▲ 從黎巴嫩南部泰爾（Tyre）可見以黎邊境起火冒煙。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列25日派戰機「先發制人」打擊黎巴嫩境內目標，出動約百架空軍戰機，已知造成1死2傷，當地居民在爆炸聲中驚醒，「感覺就像世界末日」。真主黨隨後宣布對以軍擊殺軍事指揮官展開報復，向以色列發射320枚火箭彈，以色列內閣正開會商討如何回應。

根據BBC，黎巴嫩衛生部指出，以色列對南部邊境城鎮基安（Khiam）的空襲擊中一輛汽車，造成一人死亡及2人受傷，包括一名黎巴嫩及一名敘利亞籍男性，目前正接受治療。

知情人士透露，南部多座城鎮遭受以軍至少40次攻擊，是去年10月交火以來最密集轟炸。錫比金鎮（Zibqeen）距以黎邊境僅7公里，一名居民向《路透》表示，這是他第一次被飛機聲和火箭彈爆炸聲嚇醒，「感覺就像世界末日」。

以色列占領的戈蘭高地7月遭到彈襲，造成12名孩童喪生，加上真主黨軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）遭以軍擊殺，此前外界預期以黎緊張將持續升級。

▲ 以色列北部城市海法（Haifa）的海灘在真主黨發動空襲後關閉。（圖／路透）

以色列陸軍電台（Army Radio）援引國防官員說法指出，以軍評估真主黨計畫在25日凌晨5時砲擊以色列中部，因此率先於半小時前派上百架戰機，打擊黎巴嫩境內的真主黨火箭裝置。

真主黨隨後對以色列展開攻擊，發射320枚火箭彈，擊中11個軍事目標，並宣布完成對舒庫爾遇害的第一階段報復行動，不過全面回應還需要時間。但以軍認為，真主黨這波轟炸是臨時決定的。

以色列「鐵穹」防空系統擊落來自黎巴嫩南部的火箭彈，北部地區警報大響，爆炸聲連連。以軍也對北部和中部民眾發布民防指示，包括限制集會人數及關閉邊境海灘，危急時若有能夠及時躲避的防空洞，就可照常上班上課，目前未傳出人員傷亡。

以色列已宣布48小時國家緊急狀態，外交部長卡茲（Israel Katz）稱會在陸地上做出回應，但不尋求全面戰爭；國防部長葛朗特（Yoav Gallant）則強調，將採取一切必要措施自衛。