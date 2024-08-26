真主黨攻勢深入以色列境內！　稱鎖定特拉維夫附近軍情基地

▲以色列宣布先發制人攻擊，黎巴嫩境內起火冒煙。（圖／路透）



文／中央社貝魯特25日綜合外電報導

黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨領袖納斯拉勒表示，25日對以色列大規模攻擊是以特拉維夫附近一個軍事情報基地為目標，並否認以方聲稱摧毀數以千計火箭發射器的說法。

路透社報導，納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）表示，真主黨（Hezbollah）將就25日稍早對以色列軍事目標展開的火箭和無人機攻擊進行評估，再決定這項為遭狙殺指揮官復仇的行動是否會有進一步攻勢。

他在電視播出的演說中表示，真主黨「按照計畫」進行上述攻擊，並且否認以色列軍方所稱的「先發制人」阻止真主黨更大規模攻擊。

在加薩戰火持續的同時，以色列和真主黨25日爆發最激烈交火，納斯拉勒於大約12小時後表示，真主黨刻意避開民用或公共設施進行攻擊，包括特拉維夫（Tel Aviv）班古里昂機場（Ben Gurion Airport）。

他表示，真主黨主要目標是深入以色列境內約110公里的一個軍事情報基地。這是真主黨截至目前最深入以色列境內的攻擊，距特拉維夫以北僅1.5公里遠。

法新社報導，以色列25日對黎巴嫩發動空襲後表示，摧毀「數以千計」真主黨火箭發射器，並且挫敗一場重大襲擊。

納斯拉勒在電視播出的演說中指出，對以色列境內這項行動的主要目標是距以黎邊境大約100公里的「以色列主要軍事情報基地格利洛特基地（Glilot base）」。

以方表示，真主黨沒有襲擊到這處設施。

以色列軍方發言人告訴法新社：「我可以證實，格利洛特基地沒有遭到打擊。」

據以色列媒體報導，所在地點不曾遭到披露的以色列情報機構摩薩德（Mossad）總部就設在這處基地內。

納斯拉勒說：「聲稱如何阻止抵抗組織（指真主黨）發射的8000或6000枚火箭和無人機…那是無中生有。」他強調，只有「數十個火箭發射器」遭到摧毀。

▲黎巴嫩真主黨射程30公里的卡幽沙式（Katyusha）火箭彈。（圖／達志影像／美聯社）



他表示，真主黨發動兩階段攻擊，先對以色列北部11個軍事陣地和遭到兼併的戈蘭高地（Golan Heights）發射340枚卡幽沙式火箭（Katyusha），然後再從黎南和敘利亞邊境附近的貝卡谷地（Bekaa Valley）發射無人機。他說，這是真主黨首度深入以色列境內鎖定軍事陣地進行攻擊。

納斯拉勒表示，位在艾因謝梅爾（Ein Shemer）的一個基地是這場攻擊的次要目標，並說許多真主黨無人機抵達該目標，「敵人卻默不作聲」。

距邊境約70公里的艾因謝梅爾是以色列用於發射無人機的一個軍事機場所在。

自從加薩戰爭爆發以來，真主黨和以軍幾乎每天跨境交火。真主黨強調藉此支持其巴勒斯坦伊斯蘭主義組織盟友哈瑪斯（Hamas）。

真主黨最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）7月底遇刺身亡，與伊朗結盟的真主黨歸咎於以色列所為，矢言復仇。外界憂心，更廣泛的區域戰火恐因此引爆。

真主黨25日稍早雖然表示，25日的攻擊是對舒庫爾遇害所作的「初步回應」。但是納斯拉勒指出，「如果結果令人滿意、達成想要的目標，我們認為對舒庫爾之死所作的回應行動已經完成」。他這話似乎表達出相關報復行動已經結束。