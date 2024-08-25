「阿公阿嬤舞GO厲害」北區競賽　快樂動健康為基隆爭光

▲「阿公阿嬤舞GO厲害」全國競賽。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市衛生局於8月24日帶領「信義區基隆市恩惠全人關懷協會」、「七堵區 銀髮聚樂隊」、「信義區樂齡好漾隊」及「安樂區五福社區發展協會」的阿公阿嬤，代表基隆市去參加國民健康署舉辦的「2024阿公阿嬤活力show」」北區分區新秀組競賽，其中「信義區基隆市恩惠全人關懷協會」、「信義區樂齡好漾隊」榮獲「最佳造型獎」；「安樂區五福社區發展協會」榮獲「最佳團隊獎」及「七堵區銀髮聚樂隊」榮獲「銅牌獎」之佳績。

衛生局表示，這次代表基隆市參賽的4支隊伍，表演內容都別具特色，「七堵區銀髮聚樂隊」透過全身性身體活動，展現肌力、柔軟度的訓練成果，動作順暢，充滿力量與活力，「信義區樂齡好漾隊」以歌曲串連，編排跨世代舞曲，充分展現長者的熱情與創意。

「安樂區五福社區發展協會」的長者們使用親手拓印繪製的表演的服裝、彩飾配件、道具及標語，在91歲的奶奶帶領下，與長春藤幼兒園小朋友一同表演，展現世代融合與活力；「信義區基隆市恩惠全人關懷協會」則以基隆炮台為背景，結合太鼓的恢弘氣勢及揮舞旗幟，展現出本市地理及歷史文化特色，再現古戰場的氛圍，撼動人心。高齡100歲馬爺爺說，每天都到據點參與練習，感覺自己變年輕心情變開朗。



衛生局長張賢政表示，為達到長者活躍老化「安全」、「健康」、「參與」的目標。近年來衛生局積極結合社區據點辦理多元課程，讓年長者不再只是被照顧者，而是能自主經營老年生活，參與社區活動，一起走出戶外增進與其他人的交流。維持良好的運動習慣與人際互動，並與來自不同社區及機構的長者相互交流，彼此學習樂觀的生活態度，擁有健康有品質的老年生活，讓我們快樂動起來，一起守護銀髮健康。