盧秀燕、許淑華合體挺謝國樑　盼基隆媽祖保佑公平正義

▲盧秀燕、許淑華、王忠銘、游淑慧合體力挺謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

中選會16日宣告罷免基隆市長謝國樑的「罷樑案」成立，引發政壇關注。台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華、連江縣長王忠銘、台北市議員游淑慧今（24日）在休假日專程赴基隆，以行動為謝市長站台表達力挺。眾人齊聚基隆媽祖廟聖安宮，強調在法律方面謝已四連勝，相信媽祖在上必會保佑謝順利挺過罷免活動，同時庇佑基隆市政更加清明與輝煌。

「基隆女兒」盧秀燕表示，她從小到大就在當地出生成長，念過仙洞國小，轉學到安樂國小，再考取基隆女中，是道道地地的基隆人，這次「回娘家」她非常開心，因為再度重返童年回憶。她與謝國樑是四代交情，爺爺即是舊識，外公也都是開藥房，所以兩人向來都是姊弟相稱。

盧秀燕指出，謝國樑法律上已經四連勝了，謝為基隆人守護財產，做對的事媽祖絕對會保佑，希望他繼續加油。聖安宮的媽祖就是台中媽祖分香過來的，非常有緣分，可見她一生就註定要在台中、基隆兩地；身為基隆女兒、台中媳婦，她在兩地都拜媽祖，深知媽祖的光明與靈驗，相信媽祖一定會保佑謝市長，也保佑基隆市政昌隆。

許淑華表示，從民進黨系統可見對罷樑案的相關指導，此案也迅速成案，這些都值得去清查，謝國樑是個非常正派的人，她相信謝一定會非常安全挺過罷樑案。

不僅如此，許淑華強調，她也鼓勵謝國樑在挺過罷免案後，能針對前朝留下案件徹底清查，雖然謝個性不愛計較太多，但這不僅是他個人要不要善了的問題，而是全基隆人的財產權益與正義問題，謝無論站在個人或市府立場，都要有捍衛市民的決心。

特別搭飛機來台加挺的王忠銘表示，馬祖跟基隆有著很深的淵源，早年馬祖人來本島的第一個落腳點就是基隆，所以他對基隆特別關注。他認為把一個政府治理好，不是一年兩年就能見到成效的事，民進黨卻在謝國樑執政才一年半就強行進行罷免，毫無正當性，呼籲基隆民眾支持謝國樑市長繼續建設基隆。

台北市議員游淑慧也專程來基隆挺善樑，請基隆民眾支持謝國樑市長，一定要在10月13日走出來投不同意罷免票。

結束聖安宮參拜之後，眾人在盧秀燕市長的帶領下，轉往她今天特定指定要品嚐的廣東汕頭炒麵。盧秀燕市長特別提到，她每次回基隆都會品嚐美食，今天吃的炒麵是她指定回來品嚐的在地美食，小時候她就讀過仙洞國小，現場更展示當年校園的老照片。廣東汕頭炒麵傳承三代，香濃的咖哩沙茶搭配炒麵，讓現場的首長們大家吃的很滿足，也推薦大家來基隆可以嚐嚐看看。