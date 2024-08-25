力挺謝國樑！李四川籲10／13「出門投不同意罷免票」

▲考察基隆城市彩繪力挺謝國樑，李四川為謝國樑打氣加油。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

台北市副市長李四川、立委王鴻薇、立委林沛祥等人今（25日）來到基隆，與基隆市長謝國樑一起考察基隆的城市彩繪及騎樓整平成果，並為謝國樑打氣加油。李四川特別強調，世上沒有後悔藥，呼籲大家10月13日出來投「不同意罷免」票，讓好的市長能繼續為基隆服務。

李四川特地從板橋搭乘火車而來，他表示，跟太太以前戀愛時就常來基隆夜市吃美食。謝國樑遇到他，總是與他討論基隆工程問題，並詢問他過去在外縣市任職的經驗。

李四川指出，騎樓整平外界以為很簡單，但其實涉及私人產權問題，有所複雜，謝國樑在基隆能夠加以促成，再加上漂亮的彩繪牆也是種拉皮，這就是人民最需要的，謝國樑在工程上都相當認真，希望做好市政建設。

關於罷免案，李四川強調，法院已證明市府勝訴，為什麼還要罷免？呼籲基隆鄉親讓好市長繼續為基隆建設，10月13日出來投不同意罷免票，否則以他自身經驗，很多人罷免後才來後悔，但後悔已來不及，世上沒有後悔藥。

王鴻薇表示，她也出身基隆，是基隆女兒，很高興基隆進行市容美化與彩繪，騎樓整平很艱難，不僅要有預算，還有產權問題，謝國樑過去都埋頭苦幹建設基隆，這次要讓大家知道他多麼努力想要改變基隆。

林沛祥指出，基隆過去幾年較無市長顧騎樓整平這塊，謝國樑曾說「如果好做不會輪到我來做」，市政規劃要5年、10年以上，一年半就來檢討一點都不公平。

謝國樑表示，歡迎李四川來給騎樓整平與城市彩繪許多指導。在0403地震中被判定為危樓的老舊建築，拆除後進行美化成為彩繪亮點，忠一路、明德大樓等也都會做彩繪美化。

謝國樑表示，他上任前好幾年，基隆都無騎樓整平計畫，沒人關心這塊，直到他上任後才積極加以推動。之所以優先選定這條路，除因主要道路外，也因為這條路上有許多小兒科、婦產科，讓民眾通行更方便。

謝國樑強調，謝謝李四川專業指導，他未來計畫2至3年內陸續把市區騎樓做整平或順平，讓基隆成為乾淨又漂亮的城市。