基隆體育界力挺謝國樑　許淑華籲「反惡罷挺善樑」

▲基隆體育界力挺謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市體育會於今（24日）舉辦基隆市體育嘉年華活動，理事長鄭錦洲特邀南投縣縣長許淑華共襄盛舉，除了相互分享體育活動心得外，更集氣為謝國樑市長加油。許淑華表示，面對不合理且惡意的攻擊，她呼籲體育界的夥伴們務必站出來「反惡罷，挺善良」相挺謝市長。

基隆市體育會理事長鄭錦洲表示，謝國樑市長上任以來對於體育會活動及體育賽事給予高度支持，並與體育界保持暢通的溝通管道，讓基隆在地的體育選手及教練有更好的發展。

南投縣縣長許淑華提到，過去和鄭錦洲理事長共同舉辦體育賽事，感受到基隆人無限的善良，令她印象深刻。她與謝國樑市長同時上任，短短不到兩年，感受到基隆的蛻變，看見謝市長對於體育運動的熱情，同時不忘對選手們的關心。

謝國樑則表示，基隆的體育是具有相當競爭力的，上任第一年他選擇在基隆市立體育館舉辦室內年度演唱會，親身體驗到體育館的不足，積極向中央爭取經費，承諾明年將會為市民朋友打造全新現代化的體育館。

另外，謝國樑也說單項體育向下紮根刻不容緩，將會大力推動學校體育班並給予資源。針對全民運動也會持續鼓勵市民朋友參與，讓基隆成為一個充滿活力、有愛的城市。