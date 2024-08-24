「基隆女兒」返鄉力挺謝國樑！　盧秀燕籲投「不同意罷免」票

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

面對基隆市長謝國樑罷免案，台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華與連江縣長王忠銘今（24日）特別到基隆力挺謝國樑。盧秀燕在致詞時提到，現在的選罷法，讓占少數的25%民眾，罷免獲75%支持的民選公職，她今天特別以基隆女兒的身份相挺，呼籲基隆市民站出來投下「不同意罷免」票。

盧秀燕表示，她在基隆出生，曾唸過聖安宮附近的仙洞國小，之後唸安樂國小、安樂國中與基隆女中，阿公過去經營安樂西藥房，小時候聖安宮還沒有像現在這麼繁華、規模這麼大。自己與謝國樑是4代交情，兩人阿公就是好朋友，謝的女兒也是自己看著長大的，與謝都姐弟相稱，今天來挺謝，盼要堅持，不要害怕，繼續加油。

盧秀燕也說，謝國樑積極守護基隆的市產卻受委屈，可能是因為踩到有些人地盤，要修理他；但對的事情要堅持，基隆人的資產當然要登記給市政府，謝國樑做正確的事情，她一定要支持。

盧秀燕說，只要讓謝國樑繼續當基隆市長，他一定會把帳查更清楚，守護基隆市產；若支持罷樑，就是說這些基隆市財產被隨便登記沒關係，這樣對基隆人不公平。

盧秀燕也提到，現在的選罷法允許占少數的25%民眾，可以罷免獲75%支持的民選公職，也就是說多數支持謝國樑的人若不投票，就可能讓謝被少數罷免，因此，支持謝國樑的民眾，應出來投「不同意罷免」票，否則會讓罷樑團體得逞。



