為討200萬家產！狠男從基隆跑到雲林　挨罵怒砍弟媳、2姪女

記者蔡佩旻、黃資真／雲林報導

雲林莿桐鄉昨(23日)晚間驚傳殺人案，一名年約60多歲張姓男子為了價值200萬農地，特地從基隆南下索討，結果與姪女爆發激烈爭吵，張男一氣之下從廚房拿水果刀砍人，造成弟媳及2名姪女受傷送醫，至於詳細行兇原因仍有待釐清。

▲張姓男子從基隆跑到雲林討家產，持刀攻擊弟媳與2名姪女。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

初步了解，家產包括價值約200萬的1分多農地與一棟兄弟倆共同擁有的透天，現在透天由弟弟一家人和母親共同居住，當時雙方口頭講好弟弟負責照顧母親，所以透天給弟弟住，而弟弟也拿出100萬給哥哥當作補償，但張嫌自認在透天讓步了，農地要再分多一點，因為這件事張嫌時常與弟弟家人發生爭執。

昨晚8時許張嫌又特地從基隆住處南下，到雲林莿桐鄉的弟弟家討家產，原先是張嫌與姪女發生爭吵，弟媳聽到吵鬧聲從樓上下樓查看，但姪女因難忍對方無理取鬧的行為，大聲斥責，結果張嫌一氣之下竟跑到廚房拿水果刀，攻擊在場的2名姪女與弟媳；今早母親受訪時則表示，她也不清楚事發經過，只知道大兒子為了錢的事情跑回來吵。

警方表示，昨晚獲報趕赴現場後，當場逮捕張嫌，並將受傷3人送醫救治，將持續調查釐清行兇真正原因，全案移送雲林地檢署偵辦，呼籲民眾如遇有糾紛事件應理性溝通，尋求相關機構協助或報警處理，切勿使用暴力手段，警方絕對會依法究辦。