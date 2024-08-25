南都盃慢速壘球邀請賽登場　嘉義市運三球場300位好手齊聚

▲2024年第四屆南都盃慢速壘球邀請賽開幕 300位好手齊聚以球會友 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2024年第四屆南都盃慢速壘球邀請賽於今(25)日在嘉義市運三壘球場舉行，本次活動共計有300位壘球好手報名參加，再加上領隊教練及家長一同熱情參與，大約有500人齊聚，嘉義市副市長林瑞彥也特別到場為選手加油。

林瑞彥副市長表示，今年是南都盃首度在嘉義市辦理，這次的比賽共有12支隊伍，選手都是由企業聯隊組隊參加，是企業回饋社會的最佳典範。要特別感謝南都汽車陳宗豪總經理對於社會體育的支持，也要感謝嘉義市壘球委員會積極爭取讓如此重要的賽事能在嘉義市辦理，不但提供在地選手們交流的機會，也提升嘉義市壘球運動風氣。

林瑞彥說，慢速壘球在各縣市深受各界球隊高度關注，本次比賽特別選在周末假日舉行，就是希望各縣市慢速壘球運動的愛好者都能齊聚一堂，藉此讓更多人認識慢速壘球這項運動。嘉義市也非常支持壘球活動，例如在今年5月份辦理的東堂盃慢壘比賽、在7月辦理的理事長盃慢壘比賽以及預計在10月份辦理的諸羅山盃比賽等，都顯示出壘球活動已在嘉義市紮根。

嘉義市身為一個健康運動的城市，非常支持與各界一同辦理多樣化的體育活動，在本月10日辦畢的2024嘉義雙潭星光路跑活動，即結合人文、觀光、旅遊、生態、文創、美食等元素，共吸引5,100人參與。運動賽事可以展現一個城市的活力，進一步打造獨屬於嘉義市城市品牌！下半年度市長盃、諸羅山盃、運動ｉ台灣系列活動及2024年第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽等活動也將陸續登場。