提升公共運輸服務品質　嘉義市新增11處站位及到站顯示器

▲嘉義市政府為提供市民更舒適候車環境，再增設11座簡易式候車亭 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升嘉義市市公共運輸服務品質，提供民眾舒適之候車空間，交通處陸續於經國新城、港坪運動公園等11處站位完成簡易式候車亭，除了提供民眾候車時遮風避雨的場所，同時於候車亭設置公車到站顯示器，提供民眾即時公車到站時間，獲得乘客好評；未來，市府將持續盤點候車亭建置站位，評估建置可行性，帶給市民安全、舒適的候車空間。

市長黃敏惠表示，嘉義市積極構建完整的層級式公共運輸，市區公共運輸主要包含市區公車 (中山幹線、忠孝新民幹線及光林我嘉線)，為全國第一市區公車100%汰換為電動公車之縣市，並輔以幸福巴士服務本市道路狹小公車不易行駛及市郊等區域，再由公共自行車提供最後一哩路之服務，強化公共運輸路網。

另外，為鼓勵民眾多加使用公共運輸，持續推行電子票證使用公共運輸優惠措施，凡持悠遊卡、一卡通等電子票證，可免費搭乘電動公車及幸福巴士，租借YouBike2.0前30分鐘補助10元，藉此提升民眾外出多多使用公共運輸工具之意願。

交通處許啟明處長說明，為了提供民眾舒適候車環境，候車亭設置需考量站位現地腹地條件，設置地點容易受限，本府因地制宜配合道路條件改良為簡易式候車亭之型式，也可依現地人行道寬度調整設置方向，例如在人行道空間較小的站位設置反向式候車亭，在不影響人行通行空間淨寬的情況下，提供民眾遮風避雨之候車空間，此外候車亭設置公車到站顯示器看板，民眾可透過看板得知公車到站時間，降低民眾等候公車時的焦慮感，提升公車服務品質。

本市已於80處公車站位設置候車亭，未來將配合各地需求並盤點候車設施可再優化的站位，評估佈建候車亭、候車座椅等相關設施之可行性，提供市民及外地旅客安全、舒適的候車空間。