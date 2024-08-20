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超扯／闖媒體餐敘爽嗑Buffet　嘉義資深校長認了：會謹慎過濾邀約

▲▼ 嘉義資深校長闖記者會爽吃霸王餐　 。（圖／讀者提供）

▲▼ 嘉義資深校長闖記者會爽吃吃到飽 。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市一名公立國中校長2023年3月17日中午，現身距離該校半個小時車程的知名飯店百匯餐廳，當天是該由飯店主辦的媒體餐敘，根本不是記者的他，進場一度引來工作人員關注，主辦單位不願得罪他選擇息事寧人，但他事後還是被認出不僅不是記者，還是一所知名國中的校長，他更不顧他人眼光，在現場狂嗑吃到飽Buffet。

對此，《ETtoday新聞雲》致電該校長，校長承認前往用餐，但強調不知道是媒體餐敘，對於誤闖一事相當抱歉，未來也會更謹慎過濾外界邀約。

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▲▼ 嘉義資深校長闖記者會爽吃霸王餐　 。（圖／讀者提供）

知名連鎖酒店2023年時，適逢開館3周年並舉辦喜迎櫻花季活動，不僅推出住房優惠還有日本美食節，更透過記者會宣傳，沒想到，一名張姓國中校長竟也現身餐敘現場，強調自己是被邀請來，現場有人出面為他解圍，直說張姓校長是他邀請來的，隨後兩人就被安排入桌，主辦單位則是滿頭霧水。

▲▼ 嘉義資深校長闖記者會爽吃霸王餐　 。（圖／讀者提供）

張姓校長表示，當天自己是放假，應某媒體好友請求送對方前往參加該場記者會，並在會後被對方留下來一同用餐，自己並不曉得當天是媒體餐敘，直說未來也會更加過濾他人邀約及場合的適切性。

地方人士表示，新聞界中常有偽裝成媒體記者，去記者會等處蹭吃蹭喝、拿拿伴手禮，也因為現場主辦單位無法百分百確認對方是否具記者身分，為了省事或避免起衝突，通常也會睜隻眼閉隻眼，但身為教育工作者的校長，卻擅闖媒體餐敘場合，實在是不適當。

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