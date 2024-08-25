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許光漢「沒吃飽不開心」？同梯瘋傳軍中生活：跟他聊天蠻好笑

▲▼ 。（圖／翻攝自許光漢IG）

▲許光漢當兵掀起討論。（圖／翻攝自許光漢IG）

記者施怡妏／綜合報導

男神許光漢20日當兵入伍，在新訓中心21天的學號為「14164」，而有相關人士指出，長官已下達3禁令尊重許光漢隱私，也強調沒有特殊待遇。不少人分享許光漢在軍中的狀況，有人提到許光漢似乎「沒有吃飽」，看起來心情不太好，還有同梯的網友透露，「有跟許光漢聊天，他蠻好笑的」。

一名男網友在Dcard發文，「為什麼全世界都在偶遇許光漢」，到處都有人說自己的男友、哥哥在軍中偶遇許光漢，「現在才在氣自己為什麼已經當完兵，還是自願役現在簽下去來得及嗎？」

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他貼出4則網友在Threads的貼文，第一篇的網友提到，想不到許光漢這麼會吃，「許光漢本人很白，但他好像吃不飽，沒有補到菜，不開心」。另一名網友則說，「看到許光漢平頭的樣子了，我都叫他（許光漢）立正站好」。

第3名跟許光漢同梯的網友表示，「剛剛他還撞到我，跟我說抱歉」，可惜成功嶺不能拍照，無法證明，「以後有大合照再說」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼不少人分享許光漢在軍中的狀況。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

第4名網友則指出，朋友是天選之人，跟許光漢同梯，身為前一梯次的他完美錯過，「無法想像許光漢在裡面光頭，穿大隊接力號碼衣服，搭配雄中短褲的樣子」，朋友還提到自己有跟許光漢聊天，「他還蠻好笑的」。

貼文底下許多網友留言，「感覺會吸一波男粉」、「明星當兵真的有壓力，一堆人都在看他的一舉一動」、「許光漢這樣壓力太大了吧」、「當個兵當到被追殺的感覺，好可怕」、「我男友在裡面也說根本吃不飽，國中同學也跟許光漢同中隊同寢」、「我朋友昨天也跟我說他們同一梯，羨慕死」、「立正站好好好笑」、「男友說在餐廳吃飯的時候，大家都在看許光漢，美人尖很明顯」。

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