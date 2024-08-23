37歲男放洋留學逃避兵役　台北法院判6月徒刑

▲男子留學不歸為避兵役，37歲返台遭判刑6個月 可易科罰金。(圖／翻攝畫面)

圖文／CTWANT

台北市1名37歲林姓男子，因長期滯留國外，未依規定返台服役，最終遭法院判刑6月，並可選擇易科罰金，林男多年前以國外留學為由申請出境，但在多次被區公所催告返國服役後，仍然屆期未歸，最終因違反《妨害兵役法》而被依法處罰。

據悉，林男過去以出國就學的理由獲准離境，並明知役男出境處理法規規定，應在年滿33歲之前返國履行兵役義務，然而，林男並未在2020年2月1日，這一截止日期前回台，早在2019年6月，台北市文山區公所就曾向林男母親的住處寄送通知函，並由社區管理員代為簽收，該信件明確指示林男必須在指定的期限內返國，接受徵兵檢查並履行兵役義務。

然而，林男對此視若無睹，未按照通知的時間與地點接受徵兵檢查，意圖透過滯留國外來逃避兵役，在國外不僅繼續學業，還在當地工作、結婚，並且長期定居，林男的行為最終引發當局關注，並在其達到除役年齡後才返國，試圖以此方式規避兵役，這一行為也被法院認定破壞兵役制度的公平性。

台北地方法院在審理此案時，考量了柍林男的多方情況，林男在審訊中坦承自己有意規避服兵役，但態度尚可，且過去並無其他前科紀錄，法院也注意到林男多年來在美國工作的經歷，其在外語能力與銷售方面的才幹，如今更是家族企業的市場部經理，肩負著養家責任；此外，林男的雙親年事已高，這些因素使得法官在量刑時有所斟酌。

最終，法院判處林男6個月有期徒刑，並允許其選擇易科罰金，以每一天1000元的標準繳納。全案目前仍可上訴。

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