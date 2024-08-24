1男神當兵「帥到她難忘」！穿海巡制服超煞：勝過所有拍戲造型

▲許光漢近日入伍。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

新生代男神許光漢20日當兵入伍，話題引發討論，就有一名女網友表示，看到許光漢入伍，她突然想起十幾年前，上世代的偶像劇男神集體壓線入伍，其中1人戴眼鏡執行勤務的帥樣，她到現在都無法忘記。許多人也爆共鳴，「勝過所有他所有作品裡的造型」、「靠北！超帥！這個正氣，逼我不得不做壞人」、「好帥，這看起來好像劇照。」

一位女網友在Threads表示，當年鄭元暢戴眼鏡執行勤務的樣子，她到現在都還記得，文中還附上當年的新聞截圖。看到圖片後，大票網友瞬間被煞到，「鄭元暢這造型勝過所有他所有作品裡的造型」、「很帥耶～一開始以為是哪個男警撞臉，沒想到真的是鄭元暢本人」、「為什麼沒有一個電視劇他這樣穿啊啊啊！」「以為是什麼劇照，有夠帥欸」、「感謝考古…帥到…」

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▲有網友點名鄭元暢當兵值勤的樣子帥到難忘。（圖／資料照）

還有人分享當時鄭元暢的帥氣舉動，「那時候記者採訪他，他很帥地說一句：『不好意思，我們現在在執勤中！』非常棒！」另外，也有不少網友納悶，「他是什麼兵啊」、「對他入伍沒印象」、「現在才知道他有去當兵。」就有粉絲解答，「他是海巡的，跟一般兵種不一樣，隸屬於行政院。但同樣的是一樣要站哨、一樣要抽籤（機會低）。」