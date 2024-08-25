不甩真主黨空襲　以色列將派「高級代表團」飛開羅談人質問題

▲以色列宣布先發制人攻擊，黎巴嫩境內起火冒煙。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

從去年起以色列等中東地區緊張情勢急速升溫，黎巴嫩真主黨甚至於當地時間25日向以色列派出無人機，準備執行報復行動，引發以軍出動百架戰機「先發制人」。不過，即便面臨情勢轉變，以色列仍派出高級代表團前往埃及開羅，和巴勒斯坦恐怖組織哈瑪斯針對人至議題進行談判。

根據《以色列時報》，以色列政府一名官員透露，儘管真主黨25日發動襲擊，以色列高級代表團然將前往埃及首都開羅，由以色列情報及特殊使命局（摩薩德，Mossad）局長巴爾內亞（David Barnea）、以色列國家安全局（辛貝特，Shinbet）局長巴爾（Ronen Bar）領導。

該名官員透露，為了不讓中東緊張情勢繼續升溫，美國正在對以色列施加巨大壓力，要求以色列「達成協議」，以避免整個中東地區爆發更大規模的戰爭；且華府對以色列的一項要求是，以色列必須釋出明確信號，包括不希望緊張局勢大幅升級，且目前仍對人質交易感興趣。

儘管如此，對於哈瑪斯是否會乖乖同意達成協議，以色列對此並非抱著樂觀的態度，不過一旦有成功的機會，以色列便會願意繼續談判。

另外，關於以色列國防軍在費城走廊路線上存在棘手的問題。消息人士透露，以色列與埃及同意，以軍將從人口稠密地區附近的陣地撤出，但並不代表必須完全放棄邊疆地區。