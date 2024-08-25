否認被「先發制人突襲」影響　真主黨狂攻11軍事基地：已摧毀1目標

▲以色列與黎巴嫩真主黨跨境交火，黎巴嫩南部城鎮基安明顯可見有硝煙升起。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

以色列24日突襲黎巴嫩，試圖「先發制人」不讓伊朗支持的真主黨發動攻擊。不過，真主黨否認以色列的突襲行動對該黨造成了影響，還表示真主黨襲擊了以色列11座軍事基地，並造成一個「具有高價值的軍事目標」被摧毀。

綜合《以色列時報》和《衛報》報導，以色列接獲情報，顯示伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）將襲擊以色列，因此決定先發制人，率先向黎巴嫩境內發動攻擊，隨後真主黨發射320枚火箭彈回擊，同時也作為真主黨軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）上個月在貝魯特遇害的報復。

據親真主黨媒體Al-Mayadeen報導，真主黨對以色列的報復完全按照預期進行，而真主黨的爆炸式無人機（又稱自殺式無人機）摧毀了一個「具有高價值的軍事目標」，不過相關報導或真主黨並未透露進一步細節。

黎巴嫩媒體引述真主黨的聲明指出，以色列中部有2個軍事基地在當地遇襲，但以色列國防軍和希伯來媒體並未報導此事。此前，以色列聲稱國防軍（IDF)對真主黨「先發制人」的打擊已取得效果，不過真主黨卻否認以色列的突襲影響了他們的行動，表示這種說法不過是針對以色列民眾的「大內宣」而已，「這些都是空話」。

真主黨表示，真主黨在25日清晨5時30分至7時間，向以色列北部11座軍事基地發射了無數架無人機與320枚火箭彈，而該黨「第一階段」的攻勢目前已完成。真主黨也宣布，真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）將對外發表談話，但該黨並未說明具體時間。