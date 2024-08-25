　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

否認被「先發制人突襲」影響　真主黨狂攻11軍事基地：已摧毀1目標

▲▼ 以色列與黎巴嫩真主黨跨境交火，黎巴嫩南部城鎮基安（Khiam）冒煙。（圖／路透）

▲以色列與黎巴嫩真主黨跨境交火，黎巴嫩南部城鎮基安明顯可見有硝煙升起。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

以色列24日突襲黎巴嫩，試圖「先發制人」不讓伊朗支持的真主黨發動攻擊。不過，真主黨否認以色列的突襲行動對該黨造成了影響，還表示真主黨襲擊了以色列11座軍事基地，並造成一個「具有高價值的軍事目標」被摧毀。

綜合《以色列時報》和《衛報》報導，以色列接獲情報，顯示伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）將襲擊以色列，因此決定先發制人，率先向黎巴嫩境內發動攻擊，隨後真主黨發射320枚火箭彈回擊，同時也作為真主黨軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）上個月在貝魯特遇害的報復。

據親真主黨媒體Al-Mayadeen報導，真主黨對以色列的報復完全按照預期進行，而真主黨的爆炸式無人機（又稱自殺式無人機）摧毀了一個「具有高價值的軍事目標」，不過相關報導或真主黨並未透露進一步細節。

黎巴嫩媒體引述真主黨的聲明指出，以色列中部有2個軍事基地在當地遇襲，但以色列國防軍和希伯來媒體並未報導此事。此前，以色列聲稱國防軍（IDF)對真主黨「先發制人」的打擊已取得效果，不過真主黨卻否認以色列的突襲影響了他們的行動，表示這種說法不過是針對以色列民眾的「大內宣」而已，「這些都是空話」。

真主黨表示，真主黨在25日清晨5時30分至7時間，向以色列北部11座軍事基地發射了無數架無人機與320枚火箭彈，而該黨「第一階段」的攻勢目前已完成。真主黨也宣布，真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）將對外發表談話，但該黨並未說明具體時間。

ET快訊
洪詩懷孕出血躺3個月！醫曾驗出寶寶基因突變　李運慶心疼淚崩
以色列百架戰機空襲　黎巴嫩居民驚醒：像世界末日！
台灣「鯨豚秀」走入歷史！　新法禁止海陸保育動物表演
宋芸樺突PO夏于喬合照！　「不要再說我們很像了」
快訊／國家警報響！　大雷雨轟2縣市
高雄麵店大火！起火第一視角畫面曝　赤膊男慌張想撲滅
快訊／新北外送員闖紅燈撞死人！　男宣告不治

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰25歲男「夢遊不治療」！　睡到一半從5樓跳下慘死

黎巴嫩至少1死2傷！以色列百架戰機空襲　居民驚醒「像世界末日」

武器庫強過哈瑪斯！真主黨是武裝最齊全非國家團體　可打擊以色列全境

以色列真主黨交火！黎巴嫩總理急召內閣會議　真主黨將發表談話

不甩真主黨空襲　以色列將派「高級代表團」飛開羅談人質問題

葉門叛軍攻擊商船　美：船上石油恐外洩造成環境問題

否認被「先發制人突襲」影響　真主黨狂攻11軍事基地：已摧毀1目標

以軍轟爆真主黨火箭發射器　納坦雅胡：誰傷害我們，我們就傷害誰

死亡率30%！美東爆致命「東部馬腦炎」病例　4小鎮緊急夜間封鎖

南韓住院醫師罷工超過半年　全國醫院急診室陷「停止運作」危機

不二坊排隊500公尺交通打結　彰化市長怒了：麻煩製造者

大谷翔平生涯首發再見滿貫砲　締造史上最速「40轟、40盜」

坤達《正港分局》變身「油頭男」　追星女偶像..台下狂跳應援舞

連戰、連方瑀「鑽石婚宴」　席開30桌！晚宴菜色曝光

許光漢大唱〈瑪爾濟斯之歌〉　根本唱錯超糗XD#星光雲REELS

林志玲頂高學歷求職碰壁：被狠狠拒絕　力挺恩人獻聲錄導覽「免費唷！」

Mandy遭傳「10個月花汪小菲3600萬」　張蘭秀名錶回擊：在這兒呢

「要報警嗎？」支援義民祭　新竹警騎車追撞自己人

聽到鬥嘴...女鵝奶音訓爸　「那是你老婆耶」媽：沒白養

九州博弈4451萬養內鬼林明佐　洗錢基地滿滿豪車、搜3200萬名錶

泰25歲男「夢遊不治療」！　睡到一半從5樓跳下慘死

黎巴嫩至少1死2傷！以色列百架戰機空襲　居民驚醒「像世界末日」

武器庫強過哈瑪斯！真主黨是武裝最齊全非國家團體　可打擊以色列全境

以色列真主黨交火！黎巴嫩總理急召內閣會議　真主黨將發表談話

不甩真主黨空襲　以色列將派「高級代表團」飛開羅談人質問題

葉門叛軍攻擊商船　美：船上石油恐外洩造成環境問題

否認被「先發制人突襲」影響　真主黨狂攻11軍事基地：已摧毀1目標

以軍轟爆真主黨火箭發射器　納坦雅胡：誰傷害我們，我們就傷害誰

死亡率30%！美東爆致命「東部馬腦炎」病例　4小鎮緊急夜間封鎖

南韓住院醫師罷工超過半年　全國醫院急診室陷「停止運作」危機

閔庚勳害羞「老婆像Oh My Girl最美成員」　《認哥》認證：有像

泰25歲男「夢遊不治療」！　睡到一半從5樓跳下慘死

兼職im.B丟年薪百萬工作！化工大廠主管怒告公司　法官判賠69萬

月餅銷售激戰！知名甜點店起手式千盒秒殺　拼口味也拼情緒價值　

「我不怕死，只怕失智、中風」　八點檔男星拍戲想到80歲已逝父！

李啟瑋賞老東家雲豹無情三分雨　攻城獅夏季聯賽2連勝

桃園首店！人氣火鍋「雞湯大叔」藝文店明開幕　即日起開放訂位

《地面師》拍攝預算曝！　配角認了片酬高…點頭演出1條件受限

黎巴嫩至少1死2傷！以色列百架戰機空襲　居民驚醒「像世界末日」

武器庫強過哈瑪斯！真主黨是武裝最齊全非國家團體　可打擊以色列全境

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

國際熱門新聞

專家警告：行李箱別亂貼　恐無法登機

以黎真的開轟了　以色列航班大亂

潛水教練「緊貼女學員」　水下脫褲手淫

DJ SODA去年夏遭襲胸性騷　日本SOD翻拍A片

Telegram創辦人法國被捕　最高可囚20年

以色列開轟了　先發制人突襲黎巴嫩真主黨

美準備支援防禦行動　拜登：支持以色列自衛

即／以色列宣布48小時緊急狀態

火箭彈故障原地爆炸　士兵頭顱炸飛慘死

以軍出動百架戰機　空襲黎巴嫩畫面曝光

真主黨狂射320火箭彈　第1階段攻勢結束

北韓地方媽媽「自家當應召站」！

以色列開轟　恐把整個區域拖入全面戰爭

以色列緊急狀態！　軍方宣布限制集會人數

更多熱門

相關新聞

納坦雅胡：誰傷害我們，我們就傷害誰

納坦雅胡：誰傷害我們，我們就傷害誰

情報顯示黎巴嫩真主黨即將攻擊以色列，以軍25日派出百架戰機突襲先發制人。以色列為此緊急召開國安內閣會議，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）25日在會議上表示，以色列會盡一切努力保衛國家，同時秉持簡單原則，也就是「誰傷害我們，我們就傷害誰」。

蘇利文訪陸　白宮：關切中國升高對台壓力

蘇利文訪陸　白宮：關切中國升高對台壓力

以軍出動百架戰機　空襲黎巴嫩畫面曝光

以軍出動百架戰機　空襲黎巴嫩畫面曝光

以色列開轟　恐把整個區域拖入全面戰爭

以色列開轟　恐把整個區域拖入全面戰爭

真主黨狂射320火箭彈　第1階段攻勢結束

真主黨狂射320火箭彈　第1階段攻勢結束

關鍵字：

軍武國際軍武以色列巴勒斯坦哈瑪斯加薩真主黨伊朗黎巴嫩突襲先發制人

讀者迴響

熱門新聞

珊珊將大迴轉！　最新路徑曝

專家警告：行李箱別亂貼　恐無法登機

墾丁6片櫛瓜賣100被轟爆！業者：蹭流量？

早餐店帳戶一年進出7000萬　鷹眼揪出貓膩

即／高雄大裕路知名「三角窗麵店」大火

中秋節發錢了！「14縣市」禮金領取條件一次看

以黎真的開轟了　以色列航班大亂

只有那間房飄異味！朱芯儀檢查冷氣嚇瘋

新婚夫妻「歐洲蜜月60天」回台離婚　一票人秒懂！

櫛瓜業者嘆「北部批貨成本高」！PTT見產地狂酸

寫真女星遭車輾過駕駛倒車再輾慘狀曝光

即／泰山工廠大火！火勢蔓延快燒到第4間

潛水教練「緊貼女學員」　水下脫褲手淫

《好搭檔》已婚男星「讓小三懷孕」道歉了　「1分鐘謝罪」影片瘋傳

DJ SODA去年夏遭襲胸性騷　日本SOD翻拍A片

更多

最夯影音

更多

不二坊排隊500公尺交通打結　彰化市長怒了：麻煩製造者

大谷翔平生涯首發再見滿貫砲　締造史上最速「40轟、40盜」

坤達《正港分局》變身「油頭男」　追星女偶像..台下狂跳應援舞

連戰、連方瑀「鑽石婚宴」　席開30桌！晚宴菜色曝光

許光漢大唱〈瑪爾濟斯之歌〉　根本唱錯超糗XD#星光雲REELS

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面