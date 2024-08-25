武器庫強過哈瑪斯！真主黨是武裝最齊全非國家團體　可打擊以色列全境

▲以色列24日向真主黨發動先發制人突襲，黎巴嫩境內起火冒煙。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

以色列24日晚間對黎巴嫩真主黨發動襲擊，不過外媒卻認為以色列這次可能踢到鐵板了，因為這個由伊朗支持的民兵組織被認為是全球武裝最齊全的非國家團體，其武器庫比哈瑪斯更先進，也更具有破壞性。

據CNN報導，以色列自去年10月以來就不斷與真主黨在黎巴嫩南部邊境發生衝突，引發外界對地區局勢升級的擔憂。儘管以色列的軍事實力更強，但真主黨卻擁有更先進的武器和戰略資源，對以色列及其盟友構成了重大威脅。

真主黨擁有射程高達500公里的飛彈，足以打擊以色列全境。然而，以色列的「鐵穹」防空系統卻有能力對真主黨的飛彈攻擊帶來挑戰。不過，真主黨並不單只依賴這些武器，還不時與伊朗領導的跨國武裝勢力，如葉門、敘利亞、加薩，以及伊拉克等組織合作。

▲以色列公布「空襲黎巴嫩」畫面。（圖／翻攝自X@IDFSpokesperson）

在過去的10個月裡，真主黨與其中東夥伴與以色列及盟友衝突不斷。葉門叛軍「青年運動」在紅海多次襲擊商船，並向以色列發射火箭彈，而伊拉克的什葉派激進組織也頻頻向美軍基地展開攻擊，試圖將自己定位為加薩巴勒斯坦人的「支持陣線」。

報導稱，儘管真主黨擁有複雜而具破壞性的武器庫，但以色列仍保持軍事優勢。在與以色列長期的對抗中，真主黨採取了不對稱戰爭的戰略，試圖平衡軍事行動與政治影響。然而，真主黨也明白，一旦激怒以色列出動全部火力，可能會使其能力遭受重創，並對已經脆弱的黎巴嫩造成毀滅性打擊。

自2023年10月以來，真主黨在與以色列的邊境衝突中損失了逾400名戰士，其中包括多名指揮官。同時，以色列的攻擊也造成了約150名平民喪生，並使其北部邊境地區超過6萬人流離失所。儘管面對巨大的損失，真主黨仍在黎巴嫩保持強大的影響力，並繼續構成對該地區穩定的重大挑戰。