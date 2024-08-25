以黎真的開轟！以色列航班大亂　機場湧現人潮

▲社群媒體流傳畫面顯示，為了反擊來自黎巴嫩的攻擊，以色列鐵穹系統發揮作用。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列25日對黎巴嫩真主黨採取先發制人攻擊行動，戰機升空開火，真主黨隨後發射超過100枚火箭彈反擊。以色列機場管理機構宣布，由於安全情勢，從特拉維夫班古里昂國際機場（Ben Gurion Airport）出發的航班將會延誤，數小時內都不會起飛，即將降落的航班將被安排轉降該地區其他機場。

以色列時報報導，以色列當局建議旅客向航空公司瞭解最新的航班時刻表。依據社群平台流傳的畫面，旅客都在機場內等待最新消息。

Ben Gurion International Airport in Tel Aviv is filled with Travelers, with all Flights to and from the Airport having now been Canceled. pic.twitter.com/qpMrINxGa8 — OSINTdefender (@sentdefender) August 25, 2024



在此之際，以色列北部地區不斷響起火箭彈與無人機來襲的警報，包括北部沿岸城市阿克里（Acre）等。依據醫務人員的說法，阿克里有一名女性受傷，已送往Bnai Zion醫院接受治療。

以色列防長葛朗特（Yoav Gallant）稍早已宣布，未來48小時國家進入緊急狀態；總理納坦雅胡辦公室則宣布取消例行的全體內閣會議，將於當地上午7時召開安全內閣會議。