以黎真的開轟！以色列航班大亂　機場湧現人潮

▲社群媒體流傳畫面顯示,為了反擊來自黎巴嫩的攻擊,以色列鐵穹系統發揮作用。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

以色列25日對黎巴嫩真主黨採取先發制人攻擊行動,戰機升空開火,真主黨隨後發射超過100枚火箭彈反擊。以色列機場管理機構宣布,由於安全情勢,從特拉維夫班古里昂國際機場(Ben Gurion Airport)出發的航班將會延誤,數小時內都不會起飛,即將降落的航班將被安排轉降該地區其他機場。

以色列時報報導,以色列當局建議旅客向航空公司瞭解最新的航班時刻表。依據社群平台流傳的畫面,旅客都在機場內等待最新消息。

Ben Gurion International Airport in Tel Aviv is filled with Travelers, with all Flights to and from the Airport having now been Canceled. pic.twitter.com/qpMrINxGa8