以色列先發制人開轟　分析：恐把整個區域拖入全面戰爭

▲以色列與黎巴嫩真主黨跨境交火，黎巴嫩南部城鎮基安（Khiam）冒煙。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列採取先發制人軍事行動，攻擊黎巴嫩真主黨多個目標，真主黨隨後大規模開火反擊。針對區域情勢，黎凡特戰略事務研究所主任納德（Sami Nader）認為，以色列的突襲行動有可能把整個區域拖入全面戰爭。

半島電視台援引納德的說法指出，以色列與黎巴嫩真主黨這波互相開火的軍事行動，無論是行動範圍和強度都有重大升級，但雙方依然在努力避免全面戰爭，以色列對於加薩戰爭已經筋疲力盡，黎巴嫩則是不希望2006年戰爭那樣的情況重演，因為黎巴嫩正處於嚴重經濟危機之中。

以色列外長卡茲（Israel Katz）稍早表示，以色列是在國防軍發現真主黨計劃攻擊以色列之後，才決定突襲真主黨，「以色列只是在行使自衛權，我們對全面戰爭不感興趣。」

以色列軍方朝黎巴嫩境內40個目標發動襲擊，真主黨向以色列北方發射320枚火箭彈作為回應，情勢緊張。以色列在發動突襲行動之際，宣布全國進入48小時緊急狀態。

受到以色列與黎巴嫩真主黨交火的影響，以色列特拉維夫班古里昂國際機場（Ben Gurion Airport）稍早所有起降航班都被取消或轉降，機場關閉超過2小時，但當局已經宣布，班古里昂國際機場的航班將恢復正常起降。另外，特拉維夫大學（Tel Aviv University）宣布考試取消，以色列理工學院、海法大學所有活動取消。