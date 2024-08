出動百架戰機！　以色列「空襲黎巴嫩」畫面曝光

▲以色列國防軍參謀總長哈勒維(Herzi Halevi)在特拉維夫指揮行動。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

以色列國防軍25日表示,以軍出動大約100架空軍戰機,打擊黎巴嫩真主黨準備對以色列開轟的火箭裝置,命中超過40處真主黨發射地點,「我們將採取一切必要措施,來保衛我們的平民與國家」。以軍也公布空襲黎巴嫩南部的1分4秒影片,可見多個目標被炸毀。

以色列時報引述軍方說法指出,真主黨大多數發射器瞄準方向為以色列北部,部分瞄準以色列中部。

此前,紐約時報引述西方情報人員說法指出,以軍鎖定攻擊的目標為黎巴嫩境內的發射器,這些裝置被設定在當地清晨5時朝以色列特拉維夫方向發射。

Approx. 100 IAF fighter jets struck and eliminated thousands of Hezbollah rocket launcher barrels, aimed for immediate fire toward northern and central Israel.



More than 40 Hezbollah launch areas were struck.



We will do whatever is needed to defend our civilians and the State… pic.twitter.com/1nuuo9NEZj