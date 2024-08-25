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出動百架戰機！　以色列「空襲黎巴嫩」畫面曝光

▲▼以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）在特拉維夫指揮行動。（圖／路透）

▲以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）在特拉維夫指揮行動。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列國防軍25日表示，以軍出動大約100架空軍戰機，打擊黎巴嫩真主黨準備對以色列開轟的火箭裝置，命中超過40處真主黨發射地點，「我們將採取一切必要措施，來保衛我們的平民與國家」。以軍也公布空襲黎巴嫩南部的1分4秒影片，可見多個目標被炸毀。

以色列時報引述軍方說法指出，真主黨大多數發射器瞄準方向為以色列北部，部分瞄準以色列中部。

此前，紐約時報引述西方情報人員說法指出，以軍鎖定攻擊的目標為黎巴嫩境內的發射器，這些裝置被設定在當地清晨5時朝以色列特拉維夫方向發射。

►快訊／以色列開轟了！　「先發制人」突襲黎巴嫩真主黨
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►真主黨狂射320火箭彈！宣布結束第1階段攻勢　以色列多個地區遭殃

►中東緊張！美軍事首長「悄訪約旦」幫降溫　憂衝突激化成全面戰爭
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►美國已做好準備「隨時支援以軍防禦行動」　拜登：支持以色列自衛

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