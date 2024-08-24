墾丁6片櫛瓜賣100被轟爆！業者不忍回擊了：有人蹭流量

▲儒哥實際到墾丁體驗物價，發現6片櫛瓜要100元。（圖／翻攝YouTube／Ru儒哥）



記者柯振中／綜合報導

墾丁物價問題近日不斷受到討論，百萬YouTuber「儒哥」實測發現，6片櫛瓜要價100元，讓觀眾看傻眼。對此，業者則不甘示弱回應，現在原物料頻頻上漲，全台都很貴，墾丁一直中槍，大概是想要蹭流量。

「儒哥」近日帶著工作團隊前往墾丁遊玩，期間逛墾丁大街時，花費了5,560元購買食物，回到飯店卻發現，要價100元的櫛瓜只有6片，令人直呼「是王母娘娘種的嗎」。

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貼文引起討論後，不少網友氣罵，「店家的嘴臉真的會笑爛，難怪沒人要來墾丁了」、「國旅最大的問題，就是業者看不到自己的問題」、「20年前的墾丁大街一千元全家飽」、「墾丁還是停留在小時候的回憶就好。」

▲儒哥實際到墾丁體驗物價，發現6片櫛瓜要100元。（圖／翻攝YouTube／Ru儒哥）



根據《三立新聞網》報導，燒烤業者對此回應，由於剛經歷過颱風，蔬菜價格上漲，加上他們的櫛瓜是從北部運下來賣的，成本較貴。他們一直以來櫛瓜都是固定賣1份100元，況且目前全台物價都在上漲，不只墾丁貴，受到這種攻擊，也許是「蹭流量」。

業者的說法曝光後，又有許多網友大酸，「就算一整條都沒這麼貴」、「櫛瓜坐車要不要錢？碳要不要錢」、「這瓜是金子做的還是銀子做的」、「真的吃不起，幸好我都去日本吃和牛。」