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大陸 大陸焦點 特派現場

陸民眾敲碗《黑神話：悟空》場景遊　「還原度三成」鐵佛寺重新開放

▲山西焚城古建築群（城隍廟）,晉城玉皇廟（二十八星宿彩塑）,高平鐵佛寺。（圖／翻攝微博）

▲高平鐵佛寺內的二十四諸天泥塑。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸國產3A遊戲《黑神話：悟空》大賣，主要取景地山西的古建築旅遊熱也一併興起，當地文旅廳還順勢推出「跟著悟空遊山西」的旅遊綠線路線。不過，有遊客發現，路線中的國家保護單位「高平鐵佛寺」並未開放，紛紛留言敲碗，希望開放這個被認為是遊戲還原度最多三成的古剎，一窺精美的泥塑和建築。

《上游新聞》報導，對於網友期待開放的呼聲，8月24日，山西省文旅廳官方小紅書號作出回應，「山西文旅是聽勸的，比如開放鐵佛寺。」隨後，8月24日當天，有遊客預約成功進入鐵佛寺參觀。山西本地遊客小金（化名），就是其中的幸運遊客之一。

小金表示，2021年高一時有次上美術課，美術老師向我們展示了鐵佛寺二十四諸天的精美圖片，還講述鐵佛寺和守廟老奶奶的故事，「因為鐵佛寺是國保單位，我們本地人也沒去過，所以這次看到鐵佛寺宣佈開放，我第一時間就預約參觀，當天是和同樣感興趣的小夥伴們一起去的。」

據了解，鐵佛寺是近年首次對外開放，小金透露，一到鐵佛寺便看到老師口中的守廟老奶奶，進入鐵佛寺才感覺到這些塑像有多震撼，「二十四諸天面部猙獰、高舉武器的造型，真的把我驚呆了。」

▲山西焚城古建築群（城隍廟）,晉城玉皇廟（二十八星宿彩塑）,高平鐵佛寺。（圖／翻攝微博）

▲晉城玉皇廟的二十八星宿彩塑。（圖／翻攝微博）

此外，同被列為大陸全國文保單位的晉城玉皇廟，以元朝遺留下的亢金龍、婁金狗、室火豬等二十八星宿（現存23尊）最為出名。在《黑神話：悟空》爆紅後，每天至少約1000人預約參觀，玉皇廟也順勢開放十二元辰殿和十三耀星殿等新區域，搭上遊戲結合旅遊的熱潮。

▲山西焚城古建築群（城隍廟）,晉城玉皇廟（二十八星宿彩塑）,高平鐵佛寺。（圖／翻攝微博）

▲山西汾城古建築群內的城隍廟也出現在《黑神話：悟空》遊戲中。（圖／翻攝微博）

同在山西的汾城古建築群於2006年5月被列入國家文物保護單位，其中的監察坊、城隍廟都有出現在《黑神話：悟空》遊戲中，因此，要求開放的呼聲也不小。

對此，襄汾縣文旅局回應稱，「汾城古建築群目前還沒有達到對外開放的條件，我們正在修建大型停車場、衛生間等設施。如果確實想來參觀研學，可以提前和我們聯繫。我們的工作專班會安排值班人員，讓來客有序進入。」

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