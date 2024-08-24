女墜8m天坑「恐被沖走」生死不明！丈夫神情憔悴　兒悲：救救我媽

▲女遊客墜入8公尺地底，至今超過24小時，生死未明，女子丈夫神情憔悴。（圖／翻攝自Facebook）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞吉隆坡23日上午8時許發生天坑吃人事件，46歲印度籍女子墜入8公尺深的地底，生死未卜，恐怕已被沖走。事發至今超過24小時仍未傳出獲救消息，當局24日上午準備重啟搜救，依據當地媒體捕捉到的畫面，女子的丈夫、兒子已在現場等待，丈夫神情憔悴、不時自言自語，兒子則是悲傷不已，無助地說「請救救我母親」。

星洲網、馬來西亞東方日報等報導，整起事件發生在23日上午8時22分，46歲印度籍女子薇基雅叻楚米（Vijiyaletchmy）步行經過吉隆坡印度清真寺（Masjid India）前方的人行道，不料腳下的石磚突然塌陷形成天坑，當場墜入8公尺深地底。依據監視器畫面，在石磚塌陷的那一刻，她立刻消失在鏡頭前。

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目擊者聲稱，薇基雅叻楚米剛墜入天坑時，還能隱約聽到地下傳來的求救聲，但不久後就再也沒有聽到任何聲音。薇基雅叻楚米前陣子跟隨47歲丈夫馬達文及另外4名親友赴馬來西亞旅遊，事故發生前準備到旅行社辦理回程機票，沒想到意外墜入天坑，生死不明。

當局23日立即展開救援行動，吉隆坡市長拿督斯里麥慕娜抵達現場瞭解狀況，她透露，案發現場下方是排汙水道，會動用蛙人隊、警犬等單位深入地底進行搜救。但這些搜救行動的結果並不理想。

吉隆坡總警長拿督魯斯迪表示，地下其實有急流，搜救範圍已覆蓋至地下盡頭區域，但還是沒有找到人。已知地下有錯綜複雜的基礎設施構造，市政局官員諾汀指出，若失蹤者掉進排汙水道，可能會被卡在隔離閘。多間當地媒體指出，失蹤女子可能已被沖走。

▲▼ 搜救行動23日展開，凌晨因安全考量暫停，訂於24日上午重啟搜救。（圖／達志影像／美聯社）

出於安全考量，搜救行動24日凌晨0點30分宣布暫停，訂於24日上午重啟。截至24日上午8時12分，警方已經在現場拉起黃色警戒線，禁止閒雜人等進入，搜救單位陸續抵達現場。案發現場附近商家大多關閉，只有雜貨店、貨幣兌換商店開門營業。

依據當地媒體24日捕捉到的畫面，女子家屬都在現場等待，她的丈夫神情憔悴、不時自言自語。失聯女子的26歲長子23日晚間趕抵馬來西亞，情緒悲傷，必須靠著在場多名家人安撫；他無助地說，「請救救我的母親」。

▼受害女子的兒子望向天坑地洞，神情哀傷。（圖／翻攝自中國報）

▼家屬來到現場。（圖／翻攝自中國報）