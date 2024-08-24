「女學生裸照」IG瘋傳！她驚覺女主角是自己　疑男老師修圖製作

▲泰國這所學校多名女學生受害，許多人懷疑，流出的裸露照是校內男老師修圖製作。（圖／翻攝自Thaiger）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國南部博他侖府（Pattalung）一間學校的多名女學生發現裸露照片在Instagram上流傳，且這些照片的女主角就是她們自己，懷疑是校內男老師修圖製作露骨照，因為此人與女生相處的時候經常出現不當行為。至今已有10多名女學生受害。

泰媒Thaiger、Matichon報導，一名女學生在Instagram上滑到多張女學生裸露照片，這些照片中的人除了自己，還有其他朋友們。這些裸露照片是經修圖後外流，在該校學生之間瘋傳。

這名女學生當時向校內老師通報，但校長卻擔憂學校聲譽將遭受波及，勸女學生不要採取法律行動。她拒絕校方的要求，在23日與父母前往警察局報案，也邀請其他4名受害的友人一同到警局。

目前已知至少有10多名學生受害，幾乎每一名女學生都把矛頭指向校內一名男老師，因為他與年輕女生相處的時候經常出現不當行為，而且也會修圖。

當地媒體前往該校詢問，不過該校一名男性工作人員要求記者離開，稱這是內部問題，由校方處理，媒體應該停止介入。然而一名受害者監護人透露，如今更擔心的是，學校不會站出來保護受害學生。

針對這起事件，當地警方正等待其他受害者提出投訴，尚未展開調查。