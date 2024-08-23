重大轉折！印度總理莫迪訪問烏克蘭　將見澤倫斯基

▲俄烏雙方近期戰況劇烈。（圖／路透社）

文／中央社

俄烏戰爭處於爆炸性的關頭，印度總理莫迪將於明天訪問烏克蘭與總統澤倫斯基會晤。這是烏克蘭在蘇聯解體後於1991年獨立以來，首次有印度總理到訪。

路透社報導，莫迪（Narendra Modi）7月訪問莫斯科後，此行對於烏克蘭別具意義。烏克蘭當局試圖與發展中國家深化外交關係，盼獲支持以達到相對公平的協議來結束戰爭。

莫迪的到訪，正值烏克蘭自6日開始跨境反攻俄羅斯領土，在西部庫斯克州（Kursk）傳出捷報；在此同時，俄軍緩慢但穩定地挺進烏東地區。

莫迪在行前表示：「我期待有機會分享關於和平解決當前衝突的觀點。」「作為朋友和夥伴，我們希望該地區早日恢復和平與穩定。」

莫迪上月出訪莫斯科，發生俄軍飛彈擊中烏克蘭一家兒童醫院事件，莫迪在與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的會議上，僅含蓄表達不滿。莫迪訪俄招致澤倫斯基的強烈抨擊。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）告訴路透社，莫迪訪問基輔意義重大，因為印度「確實對俄羅斯有一定的影響力」。

他說：「對我們來說，有效地與這些國家建立關係，向他們解釋什麼是結束戰爭的正確方式，同時符合他們的利益，這非常重要。」

印度向來與俄羅斯有緊密的經濟和國防關係，即使印度當局公開批評俄軍在戰爭中造成的無辜傷亡，但在西方國家對俄國祭出經濟制裁與切斷貿易往來後，印度更強化與俄國的經濟關係。

自2022年2月俄羅斯出兵烏克蘭以來，過去很少購買俄羅斯石油的印度煉油商，已成為莫斯科海運石油的最大客戶，俄國石油占印度石油進口量逾2/5。

烏克蘭政治分析家費森科（Volodymyr Fesenko）表示，他並不期待莫迪來訪對於結束俄烏戰爭能有什麼突破性的建議，但對於印度來說，表現出「不是站在俄國那邊」很重要，而基輔也希望藉由這個機會，在莫迪訪俄後能與印度恢復友好關係。